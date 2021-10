The Weekend ha retrasado el arranque de su gira. El artista canadiense ha dado a conocer esta misma semana un nuevo cartel, sin fechas, para su nuevo tour mundial. Una gira que se retrasará más de lo previsto, como el propio equipo del artista ha anunciado.

Este aplazamiento de la gira, se debe a que: “Debido a las limitaciones de las arenas y la demanda de más espectáculos, quiero hacer algo más grande y especial para ustedes que requiera estadios”, como ha explicado el propio artista.

Por lo tanto, el comienzo de su gira, que tendría que tener lugar en enero de 2022, se trasladará al verano de 2022. Una fecha que ya había sido modificada anteriormente, pues cabe recordar, que previamente la gira estaba planeada para este mismo año.

Tour dates are moving and will commence in the summer 2022 pic.twitter.com/AgeWSy9k4d — The Weeknd (@theweeknd) October 18, 2021

Sin embargo, la pandemia obligo al artista a aplazarla y ahora, debido a que la situación actual todavía no permite conciertos como los que se realizaban antes de la llegada del Coronavirus, The Weeknd ha decidido volver a atrasar su gira.

Tal y como ha comunicado el equipo del artista: “Las entradas actuales se reembolsarán automáticamente y todos los poseedores de entradas tendrán prioridad para comprar entradas para los espectáculos del estadio cuando salgan a la venta”.

Por otra parte, los conciertos en España están en el aire. The Weeknd tenía planeado actuar en Madrid el 24 de octubre de 2022 y en Barcelona el 28 de octubre de 2022, sin embargo, actualmente aún no se conocen las nuevas ciudades por las que pasará su gira. Por lo tanto, no es seguro que el canadiense vaya a actuar en nuestro país, sin embargo, sus fans no pierden la esperanza de que pronto anuncie nuevas fechas para España.