The Rolling Stones es una de las bandas más importantes de la historia y, siendo honestos, no es para menos. Recientemente han conseguido sorprender a todos y cada uno de sus seguidores con el lanzamiento de una edición especial de uno de los álbumes más importantes de su trayectoria profesional.

Estamos hablando, cómo no, de ‘Tattoo You’. Este disco salió a la luz en el año 1981, consiguiendo ser número 1 en ventas. El repertorio original ha sido remasterizado para esta edición del 40 aniversario, pero han añadido nada más y nada menos que nueve temas completamente inéditos de aquella época.

Entre estos nuevos proyectos musicales podemos encontrar diversos nombres como ‘Come to the ball’, ‘Living in the heart of love’ o, incluso, ‘Troubles A’Comin’. El estreno de este álbum especial que realizó el pasado viernes 22 de octubre, con motivo del 40 aniversario del lanzamiento de la primera edición, que se realizó el 24 de agosto de 1981.

No es ningún secreto que los más fieles seguidores de The Rolling Stones esperaban con muchísimas ganas este proyecto. Y es que, además de esas canciones inéditas, hemos tenido la oportunidad de disfrutar de la remasterización de los 11 temas originales de ‘Tattoo You’. Entre ellos se incluyen grandes éxitos como ‘Hang Fire’, ‘Waiting on a friend’ y, cómo no, ‘Start me up’.

Estos tres temas fueron, sin lugar a dudas, grandes puntos de inflexión no solamente en la carrera de la banda sino en la música de principios de los ochenta. Lo cierto es que, a pesar del tiempo, The Rolling Stones siempre consigue cumplir uno de sus grandes objetivos: sorprender a todos sus seguidores.

¡Y siempre lo consiguen! La cuenta atrás para disfrutar de esta versión tan especial de ‘Tattoo You’ por fin ha terminado. Es un auténtico regalo para los amantes de The Rolling Stones, pero también a los de la música de la década de los ochenta. Es un viaje al pasado que necesitábamos y, desde luego, no nos ha dejado indiferente.