¿Te imaginas ir a un bar a tomar algo, que tu ídolo esté allí y no te des cuenta? Pues, esa situación la han vivido los clientes de un bar en Reino Unido con el mismísimo Mick Jagger. Y es que, al parecer el legendario vocalista de The Rolling Stones acudió a un establecimiento a tomarse una cerveza antes de su concierto y nadie le reconoció.

Este hecho insólito tuvo lugar en Charlotte, ciudad del estado de Carolina del Norte, hace tan solo unos días, el pasado 30 de septiembre. El bar en cuestión se llama Thirsty Brave Saloon y según ha confirmado el medio estadounidense ‘NBC’, el artista paso totalmente inadvertido. Tal fue la comodidad con la que Mick Jagger disfrutó del momento que incluso compartió una instantánea en sus redes sociales.

Out and about last night in Charlotte, NC pic.twitter.com/BWssvivAII

— Mick Jagger (@MickJagger) September 30, 2021