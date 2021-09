The Rolling Stones, pase el tiempo que pase, siempre serán una de las bandas más importantes de la historia de la música. Y siendo honestos, no es para menos. Siempre han demostrado tener un talento innato, así como un estilo verdaderamente único. Por mucho que pasen los años, siempre sabrán cómo sorprender a sus seguidores.

Recientemente marcaron un nuevo punto de inflexión en su trayectoria con el lanzamiento de una canción titulada ‘Livin in the heart of love’. Este estreno llegó el pasado 19 de agosto y, como era de esperar, no dejó indiferente a nadie. Este es el primer tema de los nueve que formarán parte de las diferentes ediciones por el 40 aniversario de ‘Tattoo You’.

Después de todo, teníamos muchísimas ganas de disfrutar de este vídeo musical. ¡La espera ha merecido la pena! Porque ya podemos disfrutar de él. El pasado 22 de septiembre, The Rolling Stones publicó esta pieza audiovisual que tantísimas ganas de disfrutar y que, además, contaba con una historia muy especial ya que es un homenaje al fallecido Charlie Watts.

Charlie lives on in all our hearts.https://t.co/T9lxv5M7eH pic.twitter.com/8NMyjg2t1T — The Rolling Stones (@RollingStones) September 22, 2021

Este vídeo ha sido dirigido por Charles Mehling y rodado en la ciudad de París. Por si fuera poco, Marguerite Thiam y Nailia Harzoune son protagonistas. Lo que es un hecho es que ‘Living in the heart of love’ se ha convertido, actualmente, en uno de los grandes clásicos de la banda. Un tema que, desde luego, seguirá presente en nuestra vida durante muchísimos años.

Es un tema perfecto para el proyecto que está a punto de ver la luz. El próximo 22 de octubre, ‘Tattoo You’ tendrá una nueva y renovada vida. Entre esas canciones inéditas, además de este ‘Living in the heart of love’, podremos disfrutar de otras tantas como ‘Come To The Ball’ y ‘Troubles A’ Comin’.

Lo que es un hecho es que este vídeo musical de The Rolling Stones no solamente ha conseguido emocionarnos, sino también dejar el listón muy alto. Es un gran adelanto de lo que está por venir. Después de este ‘Living in the heart of love’ no podemos tener más ganas de disfrutar de este nuevo y esperado proyecto discográfico.