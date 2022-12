Terelu Campos desvela el motivo por el que no se ha puesto en contacto con Belén Rodríguez

Belén Rodríguez se encuentra envuelta actualmente en una disputa con varios colaboradores de Sálvame como Kiko Hernández, Jorge Javier Vázquez o Carmen Borrego. A pesar de compartir también amistad con Terelu Campos su situación es algo diferente, pero de igual manera tampoco han cruzado palabra.

Hace tiempo hubo una comida en casa de María Teresa Campos a la que acudieron Kiko Hernández, Alejandra Rubio y Rocío Carrasco. Poco después de descubrió que Belén Ro llamó a la prensa para que acudiera a la casa. De esta manera, traicionó a Terelu y a su familia. Sin embargo, la presentadora ha asegurado que esto no cambió la relación entre ellas: “No le recriminé nada… Cuando eso ocurre me entero desde el primer momento y aun así no dejo de saludar a Belén ni nada”.

Belén Esteban, de Belén Ro: «No está bien que todo el mundo vaya en su contra»#yoveosálvame https://t.co/75atMVIwtf — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 12, 2022

Belén Esteban se ha puesto de lado de la periodista para defenderla de sus compañeros de plató. “Ha hecho cosas mal pero tampoco cuando el árbol está caído…”, ha comenzado diciendo. “Ella se ha portado bien, pero Belén, en algunos temas en los que yo he estado presente, también se ha portado bien con Carmen. Los amigos no se echan en cara lo que ha hecho”, ha finalizado la colaboradora sobre la relación de amistad de Carmen Borrego y Belén Rodríguez.

Terelu Campos ha aclarado inmediatamente su situación con su amiga (o ex amiga), ya que no tiene nada que ocultar. “Esta guerra no va conmigo, no tengo ninguna guerra con Belén Rodríguez. De hecho, no me tiene bloqueada… No he llamado a Belén, no lo he hecho porque con la que tiene relación es con mi hermana, si bloquea a Carmen sin saber por qué…”, ha contado la presentadora.

“Si la veo esperaría a ver su reacción, yo no le he hecho nada. Si pasa de mí sí me importaría porque tengo sentimientos por Belén, son 30 años de amistad. No la llamo porque, en lo que la conozco, esa llamada no saldría bien para nadie, hay que sacar la manguera y echar un poco de agua antes. Hay que parar. No me he planteado llamarle”, ha terminado de explicar Terelu Campos. De esta manera, asegura que el único motivo por el que ha decidido no reestablecer su relación de amistad con la periodista es porque cree que no es el momento todavía.