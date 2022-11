Alejandra Rubio se pronuncia sobre las sospechas de Terelu Campos sobre Belén Rodríguez

Las últimas acciones de Belén Rodríguez han decepcionado mucho a Terelu Campos, siendo estas íntimas amigas con anterioridad. Tanto que incluso se trataban como hermanas. En las últimas semanas la colaboradora se ha visto inmersa en varias polémicas y esto ha salpicado a su relación con la familia Campos incluyendo incluso a la pequeña del clan, Alejandra Rubio.

Hace unas semanas, Alejandra y Kiko Hernández coincidieron en una comida organizada por María Teresa Campos en su casa y a ella se presentó multitud de prensa. Algunos afirman que la que habría llamado a la prensa fue Belén Rodríguez. La aludida sin embargo culpa a Alejandra Rubio. Terelu inmediatamente se puso del lado de su hija y se sintió muy contrariada por las acusaciones de su amiga.

Alejandra Rubio se pronuncia sobre la polémica de Belén Ro #FiestaT5 https://t.co/zToOiYHwJ4 — Fiesta (@fiestatelecinco) November 27, 2022

Alejandra Rubio acudió el pasado domingo 27 de noviembre al plató de Fiesta para aclarar esta situación y ha apuntado directamente a la periodista como culpable. Así explicaba lo que pasó ese día: “Yo como con mi abuela todas las semanas. Fui a comer con ella y me dijo, mañana vienen la tía Rocío, Kiko y Belén. Y le digo vale, pues voy”, ha explicado con total naturalidad. “Saludé a Kiko y no crucé más de dos palabras con él. Él iba a su bola y yo a la mía. Cuando yo llego hay mogollón de prensa, que no hay nunca. Y digo qué raro que haya prensa. Y se quedan en plan, no sé. Pero yo sé perfectamente quién llama a la prensa y mi madre también”, ha concluido apuntando directamente a Belén Rodríguez.

La hija de Terelu Campos también ha aprovechado su presencia en el programa para defender a su madre. “Se creen que no nos enteramos, que somos tontas, pero nos enteramos de todo, sabemos más de lo que se piensan. Mi madre a veces de buena es tonta, y por tonta le toman el pelo y no”, ha explicado la colaboradora.

Hace tan solo unos días en Sálvame fue la propia Terelu la que acusó a Belén Rodríguez de hacer esa llamada. “A mí lo que me arrasa son dos cosas. Una, que mi ‘hermana’ [Belén Rodríguez] juegue con la que dice es su madre… Y hablar así de mi hija, que lo único que ha hecho es acudir a la invitación de su abuela sin ningún miedo ni achantarse…”, contaba visiblemente dolida. Ahora se puede decir que cuenta con el total apoyo de su hija en su versión.