Terelu Campos emociona con este cariñoso mensaje a Sara Carbonero tras su operación

Sara Carbonero ha vuelto a ser operada de urgencia el pasado lunes 21 de noviembre en un hospital de la Comunidad de Madrid. La periodista, hace tres años tuvo que ser intervenida por un cáncer de ovario e iba a realizarse una revisión médica para ver como había evolucionado. Las noticias no debieron ser buenas pues la dejaron ingresada en el hospital de manera urgente, es por ello que Terelu Campos ha querido demostrarle su cariño y ánimo al haber pasado por una situación muy similar.

Sara Carbonero de momento no ha publicado nada en redes sociales ni ha comentado nada sobre su estado de salud, es una familia que siempre ha querido llevar los problemas de la manera más íntima posible, aunque a veces no lo consigan. Iker Casillas, ex pareja de Sara Carbonero, se mostraba muy cabreado en Twitter al haberse publicado la noticia del ingreso de la periodista sin el consentimiento de nadie.

La carrera por dar la noticia. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea y no pensar en el implicado. La carrera de cascar la puta noticia y no reparar en el daño que hacen también a su entorno. Lamentable. LA NOTICIA. — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 24, 2022

Terelu Campos le ha escrito un mensaje muy cariñoso a Sara Carbonero para preguntarle por cómo se encuentra y mandarle todo su apoyo. Ésta todavía no ha respondido, pero está segura de que pronto lo hará, pues ha comentado que siempre lo hace. Hace unos años cuando se enteró de la enfermedad de Sara, la llamó por teléfono inmediatamente: “Le escribí por Instagram e inmediatamente me llamó por teléfono. Cariñosísima conmigo”, explicaba la presentadora.

Además, aprovechaba la situación y su altavoz para hablar sobre la enfermedad e intentar concienciar a la sociedad: “Decía Ana Rosa esta mañana que estos son pequeños baches y piedras en el camino, esto es un largo camino. Las revisiones son las que nos salvan la vida”, comentaba sobre lo importante y necesario que es hacerse revisiones.