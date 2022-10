Terelu Campos confiesa cómo se enteró de que Carmen Borrego iba a ser abuela

Carmen Borrego, hija de María Teresa Campos, va a ser abuela y no puede estar más feliz de compartir con todo el mundo esta noticia tan emocionante. Después de la gran boda celebrada el 14 de mayo de este año, José María, hijo de Carmen Borrego, y Paola la que ya es su mujer, han anunciado que van a ser padres.

“Si a mí me hace ilusión ser abuela, mi madre lleva años diciendo que, por favor, alguno de sus nietos la haga bisabuela”, comentaba Carmen Borrego para la revista Lecturas. La forma en la que María Teresa Campos y el resto de la familia se enteró de la noticia fue de lo más original. La encargada de dar a conocer esta información ha sido la presentadora de Sálvame en primera persona.

“El pasado miércoles, doce de octubre, organicé una comida con unos amigos en el restaurante Yeyu de Cercedilla, en Madrid. Pasamos un día magnífico allí”, desveló Terelu Campos a Lecturas, dando a conocer lo que estaba haciendo en ese momento. De un instante a otro, le llama su sobrino al móvil: “¿Puedes hablar?”. Ella no dudó en contestar que sí podía hablar.

“Me dijo que colgara y que me iba a hacer una videollamada, al cogerlo me dieron una sorpresa que jamás me hubiera imaginado, me enseñaron una caja con un chupete y una prueba de embarazo positiva, ¡Están embarazados!”, explicaba Terelu Campos con todos los detalles.

La presentadora cuenta que salió corriendo del restaurante muy nerviosa y gritando de alegría. No es ningún secreto que estaba muy feliz de recibir esa noticia, pues hace años escuchó a su sobrino decir que él no quería hijos y nunca iba a tener.

Esta noticia venía después de una semana complicada en Sálvame, donde el equipo del programa sacaba a la luz unos audios en los que Paola Olmedo, mujer de José María criticaba duramente a Carmen Borrego, Terelu Campos e, incluso, Alejandra Rubio. A pesar de todo, es más que evidente que la llegada al mundo de un nuevo miembro de la familia Campos es algo que ha llenado de felicidad a todos.