Alejandra Rubio responde, con contundencia, a la nuera de Carmen Borrego

Hace tan solo unos meses Carmen Borrego se encontraba felizmente celebrando la boda de su hijo, José María Almoguera, y su nuera, Paola Olmedo, junto al resto de la familia Campos. Sin embargo, ahora, una nueva polémica se cierne sobre los recién casados tras la salida a la luz de unos audios de lo más comprometedores donde ponen a Alejandra Rubio en mal lugar.

En dichos audios la nuera de Carmen Borrego no duda en despacharse a gusto de las Campos, criticándolas duramente. De hecho, de Alejandra Rubio, Paola afirmó que «es la que más vende, vende a cualquiera, es una bocazas, ni familia ni nada». Todo ello sumado a que no dudó en calificarla como una joven «tontísima».

Alejandra Rubio, de Paloma Olmedo: “Yo creo que le han tendido una trampa y que ha caído» #FiestaT5 https://t.co/JPP7UJSqQf — Fiesta (@fiestatelecinco) October 23, 2022

Por ello, la hija de Terelu Campos ha querido presentarse en el plató de Fiesta para dar su opinión respecto a las críticas de la mujer de su primo. «Apenas la conozco, hemos hablado muy pocas veces. El día de su boda le dije que estaba muy guapa y poco más. Luego la vi en el cumpleaños de mi madre y ahí si hablamos un poco más y ella fue súper educada y yo también», comenzó explicando en el programa de Telecinco.

«Le han tendido una trampa y ella ha caído. La persona que la graba le ha hecho una entrevista en toda regla», agregó. Unas palabras que Emma García respondió señalándole que, fuera como fuera, es lo que la nuera de Carmen Borrego piensa de la familia Campos. «Puede ser, pero la han engañado. Ella ha llegado hace poco a la familia. Nosotras ya vamos con mucho cuidado con lo que decimos, por si acaso, pero ella no conoce este mundo», agregó Rubio.

Respecto al papel que juega su primo en esta situación, Alejandra no ha querido opinar nada. «Ella me escribió después de que salieran a la luz los audios. Yo no he querido hablar con mi primo, creo que la peor parte se la lleva él», señaló. «A mí me dijo que lo sentía mucho y que estaba todo contextualizado. Yo le dije que espero que cuando me conozca cambie la opinión que tiene de mí y que aceptaba sus disculpas», le explicó a la presentadora.

«Está claro que es su opinión y me da pena por Carmen, pero sobre todo por José, es un marrón», dijo. Por ello, y a pesar de todo, no dudó en darle un consejo a Paola. «Hay que tener mucho cuidado, pero me da pena que tenga esa opinión de nosotras», sentenció. Por otro lado, al resto de la familia Campos, los audios de la nueva integrante de la familia no les han hecho nada de gracia, como era de esperar.

«Paola, hija, eres tonta», dijo Carmen Borrego hace unos días. Mientras, Terelu Campos, también muy afectada por las palabras de la nuera de su hermana, no ha dudado en salir en defensa de su hija Alejandra. «Mi hija, que yo sepa, no ha vendido a nadie», dejó claro.