Terelu Campos, a Jorge Javier Vázquez: «Necesito digerir muchas cosas»

Jorge Javier Vázquez se ha embarcado en su nueva aventura profesional, la publicación de su nuevo libro. Un nuevo proyecto que ha presentado bajo el título de Antes del olvido y que ha visto la luz de forma oficial en todas las librerías españolas este 9 de noviembre. Por ello, Terelu Campos ha querido estar junto a él durante su presentación especial en Sálvame.

Una novela donde, tal y como ha explicado la comunicadora, Jorge Javier ha abierto su corazón como nunca. El fallecimiento de su compañera y amiga Mila Ximénez fue algo que ha afectado a todos los miembros del equipo demasiado, una catarsis que el presentador ha aprendido a manejar mejor desde entonces. “No sé si estoy preparada para leerlo ahora”, comentó Terelu Campos al respecto.

.@jjaviervazquez presenta su nuevo libro, #AntesDelOlvido: “Voy a llorar lo que no he llorado en mi vida” ❤ https://t.co/60k27CyZVI https://t.co/lUnOqlIrZY — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 9, 2022

“Necesito ir digiriendo muchas cosas que aún no tengo procesadas”, explicaba la presentadora. “Yo no he conseguido hacer esa catarsis del todo, todavía”, agregó. Asimismo, el presentador le confesó a la colaboradora que hace mención de ella en el libro a través de una frase que una vez dijo en el programa, unas palabras de Bunbury. “Jamás te recuerdo porque nunca te olvido”, citó.

Palabras que hicieron que a ambos se les saltasen las lágrimas. “Voy a llorar lo que no he llorado en mi vida”, dijo Terelu Campos. Fue entonces cuando la comunicadora quiso suavizar el momento leyendo una de las aventuras que el presentador relató en la novela.

“A mí, cuando el achispamiento me entra en el cuerpo, el ardor sexual me invade de tal manera que me pongo imposible así que decidí apagarlo echando mano de Grindr. No recuerdo cuánto tiempo perdí hablando con unos y con otros pero quiso la buena fortuna que un hico negro muy mono quisiera quedar conmigo para pasar un rato agradable», comenzó leyendo.