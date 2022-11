Jorge Javier Vázquez aclara, finalmente, si va a dar el salto a la política

Hace tan solo unas cuantas semanas, saltó un rumor que vincula estrechamente a Jorge Javier Vázquez con una posible candidatura como miembro del PSOE. El locutor Carlos Alsina, durante su programa Más de Uno en Onda Cero, comentaba que Jorge Javier Vázquez era uno de los candidatos de este partido para ser el próximo alcalde de Madrid en las elecciones de mayo de 2023.

“Me dicen que no estamos haciendo el suficientemente caso con lo de Jorge Javier, se sabe que ha hecho campaña por Gabilondo pidiendo el voto para él y está en un momento de cambios porque su futuro en la tele no está muy claro. Animaría mucho la campaña”, comentaba Carlos durante su programa.

¡Última Hora! Jorge Javier Vázquez posible candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid. Según el programa Más de Uno de Onda Cero pic.twitter.com/S1r0gk3nX0 — Igualdad LGBT 🏳️‍🌈 (@IgualdadLGBT) November 3, 2022

“Jorge Javier es una estrella, lo que pasa es que vive en Badalona e igual vive muy lejos para ser alcalde de Madrid, pero el PSOE tendría al mejor candidato”, seguía bromeando junto a sus compañeros de radio.

Durante su participación en el programa de radio La tarda de Catalunya Ràdio, Jorge Javier Vázquez comentó a la presentadora que igual tenía que dejar de asistir al programa para ser alcalde de Madrid. “No puedo decir nada más, yo ni confirmo ni desmiento”. Después de este comunicado aprovechaba también para bromear diciendo que le ha propuesto a Mónica García usar el Zendal para celebrar Eurovisión 2023.

Jorge Javier Vázquez aclara en #yoveosálvame si se presentaría a la alcaldía de Madrid como candidato del PSOE https://t.co/jCXuJcM9qd — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 3, 2022

Después de varios días donde cada vez se iba extendiendo cada vez más el rumor, Jorge Javier Vázquez ha roto su silencio durante su programa Sálvame: “Yo por el amor que le tengo a mi ciudad, porque soy una persona muy comprometida, porque respeto la política, creo que todo es política, está en todas partes y sigo creyendo que es la forma de cambiar la vida, pero por sobre todo el amor que le tengo a mi ciudad, juro solemnemente no haber recibido ninguna propuesta por parte del PSOE para ser alcalde de Madrid. Y si me la propusieran no aceptaría bajo ningún concepto”, comentaba entre risas. De esta manera, zanjaba cualquier tipo de rumor al respecto. ¡Todo aclarado!