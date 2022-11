Terelu Campos, entre lágrimas al ver en ‘Sálvame’ la emotiva despedida de Rocío Carrasco

El pasado martes 15 de noviembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. De esta manera, se decidió recordar lo que ocurrió en la última entrega de En el nombre de Rocío. En ella, Rocío Carrasco se mostró realmente emocionada al entonar unas sentidas palabras. Algo que provocó que Terelu Campos terminase entre lágrimas

En el vídeo que mostraron en Sálvame, vimos cómo Jorge Javier Vázquez no dudó en aprovechar la ocasión para dedicar unas palabras a Rocío Carrasco. A pesar de los esfuerzos, no pudo evitar emocionarse: “Ha llegado el momento de que te digamos lo importante y especial que ha sido para todos nosotros”.

La hija de Rocío Jurado, por su parte, quiso hacer balance de todo lo que ha vivido en los últimos meses. De esta manera, reconocía que “ha sido un camino muy duro, pero muy bonito y sanador”. Después de estas emotivas palabras, Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez se fundieron en un abrazo, con el que daban fin a esta etapa de sus vidas.

Nada más terminar de visualizar el vídeo, pudimos ver a Terelu Campos visiblemente emocionada en el plató de Sálvame. Su compañera Adela González no tardó en aprovechar la ocasión para hacer balance de la situación: “Me ha gustado mucho la frase de que se ha convertido en referente para muchas mujeres, cómo se incrementaron las llamadas al 016. Eso es lo importante”.

Kiko Hernández, por su parte, ha dado la razón a su compañera Adela González, y ha querido hacer hincapié en que no se debe pensar a qué persona apoyas en esta historia. Algo por lo que ha querido pronunciarse la propia Terelu Campos, que aún seguía emocionada: “Esto no es estar con unos y con otros, no consiste en eso”.