Jorge Javier Vázquez, emocionado ante el final de la docuserie de Rocío Carrasco

La noche del lunes 14 de noviembre se emitió en Telecinco la última entrega de la docuserie En el nombre de Rocío, de Rocío Carrasco titulada. Se vivieron momentos muy especiales en el plató y no tardaron en saltar las lágrimas por parte de los asistentes, incluido Jorge Javier Vázquez quien no pudo evitar emocionarse.

Llama la atención que el presentador del programa destaca por poner siempre el tono cómico en los momentos más tristes. A pesar de todo, en esta noche tan especial no pudo contener las lágrimas al anunciar el final de una etapa: “Rocío, esto ha llegado a su fin, tú nos has dicho en muchas ocasiones lo importante que este programa ha sido para ti, lo que todo el equipo ha supuesto, lo que te han arropado y lo bien que te has sentido aquí. Ha llegado el momento de que te digamos lo importante y especial que has sido para todos nosotros”, comenzaba diciendo Jorge Javier Vázquez mientras se le escapaban las lágrimas.

Jorge Javier cuenta en su libro que no llora con facilidad, pero hoy no ha podido evitar emocionarse. Así estamos todxs, con la lágrima fuera porque esto se acaba🥺😭😢 #EnElNombreDeRocio11 pic.twitter.com/QiQ0EjZ6lu — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) November 15, 2022

Rocío Carrasco no tardó en acercarse y darle un abrazo. Fue entonces cuando hija de Rocío Jurado aprovechó la ocasión para hacer un discurso final: “Esta andadura empezó hace dos años. Ha sido un camino muy duro, pero un camino muy bonito, muy sanador y satisfactorio”, expresaba con mucho agradecimiento.

Pero la hija de Rocío Jurado no podía acabar sin agradecer a Telecinco por haberle dado la oportunidad de contar su historia: “Un camino donde todos los que están aquí y todos los que están en sus casas, la marea fucsia, no me ha soltado de la mano ni un segundo. Y lo único que puedo hacer es dar las gracias a Mediaset, a La Fábrica de la Tele, a mi equipo, a mi directora y sobre todo a ti Jorge”, terminaba diciendo para cerrar el programa de la manera más especial posible.