Una de las reconciliaciones más esperadas era la de las hermanas Carmen Borrego y Terelu Campos. Todo ello después de la encerrona en ‘Sálvame’ que provocó el último enfado de ambas.

Este fue uno de los temas principales a comentar en el pasado programa de ‘Viva la Vida’, donde Jose Antonio Avilés no dudo en cargar y criticar la hipocresía de sus compañeros. Parece ser que a muchos de ellos les sentó mal que Carmen Borrego hiciera las paces con los tertulianos de ‘Sálvame’ y que, además, estos decidieran no pronunciase ahora que Terelu y María Patiño habían enterrado el “hacha de guerra”.

Y es que según reconoció la hija de maría Teresa Campos, hace unos días mando un mensaje a la presentadora de ‘Socialité’ donde la felicitaba por lo bien que explicó la situación que estaba viviendo Rocío Carrasco.

Terelu Campos ha contado en ‘Viva la vida’ cómo fue el reencuentro con su hermana y su cuñado el día de reyes #VivaLaVida468 https://t.co/bLusfPKCK3 — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) January 8, 2022

Eso sí, la colaboradora no desaprovechó la situación para arremeter contra Avilés, quien habría querido situarla como un blanco fácil para la crítica: “Compañeros de ese programa (‘Sálvame’) en el que he estado nueve años y medio de mi vida me han dicho que tú todas las semanas llamas a ese programa y a sus dos directores, que preguntas todos los días si hay algún tema tuyo en la escaleta. Yo no lo sé, pero juro que me lo han dicho”.

Ante la acusación de Terelu, José Antonio Avilés quiso responder: “La única vez que llamé fue a través de mi abogada pidiendo que se frenase un tema por un rótulo que había salido. Mandó dos burofaxes. Te puedo jurar que yo no he llamado nunca a ningún director”. Por si fuera poco, el colaborador añadió: “No hablo con ningún director de ese programa ni con ningún compañero que no sea Chelo García Cortés”.

Este intercambio de acusaciones no terminaría aquí, puesto Terelu Campos volvió a insistir: “¿Tú no llamas a David Valldeperas nunca?” a lo que el colaborador de ‘Viva la Vida’ se mostró visiblemente molesto ante las acusaciones de su compañera: “La única vez que yo he llamado a David Valldeperas es cuando Antonio Vega [su expareja] salió en televisión hablando de mí, y entonces yo pedí que se parase un tema».