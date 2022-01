El pasado domingo 2 de enero, María Patiño dejó las cosas bien claras a Kiko Rivera después de que este volviese a cargar contra el programa ‘Socialité’ y contra Telecinco. Unas declaraciones tras las cuales, la presentadora no dudó en ser muy contundente con el hijo de Isabel Pantoja

Al parecer, según un testigo que contactó con el programa de Mediaset, KIKO Rivera no estuvo para nada a la altura en su último concierto, que tuvo lugar en el Llagar de Colloto, Asturias, el pasado 26 de diciembre.

«Ha sido un total fracaso, nos sentimos engañados y la verdad es que no le hemos visto en condiciones para trabajar». «Ya no se implica como antes, está perdido, está ausente. El espectáculo no llegó ni a las dos horas y cada cinco canciones se iba, desaparecía», relató un testigo del evento celebrado en Asturias.

👑 Mensaje de Navidad de Su Majestad María Patiño. pic.twitter.com/AV8t0sh8PP — SOCIALITÉ (@socialitet5) December 24, 2021

«Lo que no se puede hacer es organizar eventos, y mira que me estoy tirando piedras sobre mi propio tejado. En estos momentos no se puede ir a ningún p*** evento. El dinero va y viene. Si te tienes que quedar en tu casa y no ganar dinero, te aguantas», fueron las declaraciones de Kiko Rivera a través de su cuenta de Twitch tras la polémica generada con su actuación.

«Los empresarios que hacéis eventos sois todos unos ‘cabezaslocas’. Desde aquí, a todos estos de Telecinco, que se vayan a la mie***. Ya vendrán a llamarme», añadió el dj, cargando contra la cadena de la que tantas veces ha sacado beneficio económico.

Tras estas declaraciones, María Patiño señaló que: «Yo solamente te voy a decir que tengas un poco más de respeto a esos empresarios que están luchando por sacar sus locales adelante durante estos dos últimos años».