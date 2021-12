Chelo García Cortés se ha roto hablando de la muerte de su madre en el programa de ‘Sálvame’. La colaboradora no ha tenido ningún pudor, y entre lágrimas, ha hablado desde su experiencia . Cuando ella solo tenía 11 años tuvo que lidiar con la enfermedad mental de su madre, que finalmente tomó la decisión de quitarse la vida.

«Desde que tengo uso de razón, mi madre estuvo ingresada. Yo solo tengo recuerdos de mi madre cuando iba verla, enferma. Mi madre muere en 1963. En aquella época los diagnósticos eran distintos. Y yo nunca he querido ir a ver a un psiquiatra porque estoy siempre con el tema de las pastillas en la cabeza. Quiero ir a la López Ibor a preguntar las dudas que tengo porque a día de hoy, ni siquiera sé si mi madre era bipolar o no», narraba la colaboradora bastante afectada y ha asegurado que quiere esclarecer la verdad sobre lo que realmente le ocurría a su madre.

Con el apoyo de Carmen Borrego, que vivió una situación parecida con su padre, Chelo García Cortés ha seguido hablando de su infancia y cómo se ha visto afectada hasta la edad adulta. “Soy muy respetuosa con la gente que decide tomar esa decisión, pero yo no quiero que nadie viva lo que yo he vivido. Estoy convencida que nunca lo haré porque veo muy importante la vida. Pero me da terror que alguien cercano lo haga, porque no sé si podré aguantarlo”, contaba Chelo García Cortés emocionada al recordar a su madre.

Además, la colaboradora ha recalcado que no le gustan las navidades por las difíciles situaciones y traumas que arrastra desde pequeña. «Yo duermo fatal. No soy capaz de tomar pastillas para dormir. Lo he vivido tan de cerca, que no soy capaz de soportarlo», relató Chelo García Cortés.