José Antonio Avilés volvió a protagonizar una de las mayores broncas de la historia de ‘Viva la vida’. Este fin de semana, el colaborador terminó fuera del plató del programa, después de que Emma García le invitase a abandonar su silla, tras protagonizar una gran bronca con Raquel Bollo.

Todo comenzó al hablar de cómo habían pasado las navidades los diferentes miembros del clan Pantoja. José Antonio Avilés exclamó que no le parecía bien que Raquel Bollo no llevase ninguna información sobre su amiga, Isabel Pantoja, unas palabras a las que la colaboradora respondió de forma tajante.

«Con 46 años que tengo, y 16 que llevo en televisión, mis compañeros me avisaron de que contigo me cuidara mucho. Te tengo cariño, cogemos el AVE de vuelta juntos, pero todo lo que escucho de ti durante las dos horas que compartimos son tus historias. Te lo he dicho más de una vez: no escuchas. Me pides consejo y no escuchas», expresó la colaboradora. No obstante, José Antonio Avilés insistía: “Mírame a la cara y dime que es mentira”.

«Isa quería ir con su madre pero su madre prefirió que no» #VivaLaVida467 https://t.co/n2jF9d9o9a — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) January 2, 2022

Tras enzarzarse ambos en una acalorada discusión, a Emma García no le quedó más remedio que intervenir para cortar de raíz su enfrentamiento: «No vamos a continuar así, Avilés. Voy a decir una cosa, acabamos de empezar el programa. O mantenemos los turnos o empiezo a cortar micros. No me escucháis y no me pienso dejar la voz».

En ese momento, Emma decidió pasar al siguiente tema de la tarde, sin embargo, Avilés seguía con el mismo tema. «Lo que es justo o no lo decido yo. ¿Te parece bien, Avilés?», exclamó la presentadora. «No, lo que no es justo es que Raquel Bollo no sea capaz de reconocer lo que estoy diciendo. Ninguno de vosotros habláis con la Pantoja», dijo el colaborador. Una actitud que la presentadora de ‘Viva la vida’ no estaba dispuesta a permitir.

«Vete a airearte un poco, por favor. Es que a mí no me hace ninguna gracia que hablemos todos a la vez. No por mí, sino por los espectadores que están en casa. A mí no me importa, a mí no me agredís. Es al espectador que está en su casa y quiere enterarse de lo que ocurre. Es imposible”, zanjó antes de insistir al colaborador para que abandonase el plató.