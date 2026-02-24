Tenso cara a cara de Gloria Camila y Alejandra Rubio por Rocío Flores: «No quiero discutir con ella»

El programa El tiempo justo, que presenta Joaquín Prat de lunes a viernes, ha sido testigo del esperadísimo cara a cara entre Gloria Camila y Alejandra Rubio. Y todo tras las polémicas declaraciones de Rocío Flores, sobrina de la colaboradora, respecto a las Campos. Todo comenzó cuando se decidió recordar las palabras que la nieta de Rocío Jurado había tenido, en las que negó de forma tajante la versión que las Campos habían mantenido sobre su familia durante muchos años: «La teoría que han contado las Campos durante muchísimos años es mentira», expresó. Lejos de que todo quede ahí, la hija de Antonio David Flores fue aún más contundente a la hora de señalar, directamente, tanto a Terelu Campos como a Carmen Borrego. Tanto es así que las acusó de haber hablado de ella «sin tener ni puñetera idea» de lo que ha vivido. Todo ello mientras recordaba lo siguiente: «Jamás en mi vida les he faltado el respeto».

De hecho, Rocío Flores recordó que, incluso, felicitó a Alejandra Rubio cuando se hizo público su embarazo y que, además, le dio el pésame por la muerte de su abuela. Además, aseguró que no tenía «inquina» hacia ellas, ni mucho menos, y que más bien era al revés: «En todo caso, la inquina la tienen que tener ellas conmigo». A pesar de todo, la nieta de Pedro Carrasco quiso mantenerse al margen a pesar de todo lo que había escuchado sobre su vida, durante años, en televisión. Después de emitirse este vídeo en El tiempo justo, Gloria Camila no dudó en aprovechar para defender a su sobrina, alegando que únicamente responde «porque le preguntan». Es más, hizo hincapié en que, quienes han hablado durante años sin conocer su versión de los hechos, han sido Terelu Campos y Carmen Borrego.

Alejandra Rubio, que se encontraba en plató, trató de matizar la situación. Así pues, reconoció que puede haber ciertos aspectos que no se han vivido directamente, pero, tratando de defender tanto a su madre como a su tía, ambas han hablado desde su experiencia junto a Rocío Carrasco. Todo se tensó aún más cuando la nieta de María Teresa Campos trató de zanjar el asunto con una frase con la que quería hacer ver que su intención no era avivar el conflicto.

«No quiero discutir con ella», dejó claro. Es importante tener en cuenta que, a pesar de que las dos aseguran que tienen una relación cordial, lo cierto es que existen ciertas discrepancias en muchos aspectos. Aun así, Alejandra Rubio afirmó que Rocío Flores siempre había sido «súper cariñosa» con ella en lo personal.

Gloria Camila, por su parte, insistió en que había ciertos temas en que, por diversas cuestiones, las Campos «no se deben meter». Y añadió: «Ellas no son familia». Alejandra recordó que, aunque no lo eran, siempre se habían tratado como hermanas. A pesar de que se trató de rebajar la tensión, lo cierto es que el conflicto entre ambas partes no ha hecho más que sumar capítulos en las últimas semanas. ¡Y parece que así continuará siendo!