Telecinco ya tiene sustituto para ‘Déjate querer’ de Paz Padilla

Déjate querer está a punto de despedirse de la audiencia de Telecinco después de una corta temporada en la que las audiencias no han acompañado a Paz Padilla y a todo su equipo. Para ocupar ese hueco, Mediaset ya tiene un nuevo programa con Cristina Tárrega como presentadora.

Lo anunciaba la cuenta de Instagram Algo Pasa TV, la garganta profunda de Mediaset en los últimos meses, el pasado 22 de marzo. Según esta cuenta, la valenciana «presentará un nuevo prime time en Telecinco tras el final del espacio de la gaditana», por lo que todo apunta a que será el sustituto.

Este jueves 30 de marzo, la cadena de Fuencarral anunciaba que ha comenzado la producción de La vida sin filtros, un nuevo programa con Tárrega al frente, confirmando así la información de las redes sociales.

Según la nota de prensa, la presentadora «se enfrentará sin conocimiento previo, sin guion ni información de lo que va a ir ocurriendo en plató». De esta manera tendrá que reaccionar de forma improvisada a todos los testimonios, entrevistas e invitados que irán apareciendo por el plató.

Este será el gran atractivo del programa que sustituye a Déjate querer, ya que Tárrega podrá «emocionarse, sorprenderse, indignarse o divertirse al mismo tiempo que los espectadores».

Cada noche en La vida sin flitros se tocará un tema concreto en el que será el periodista Carlos Garayoa el encargado de ofrecer información detallada. Este reportero de la cadena dará el salto a copresentador en este nuevo espacio que todavía no tiene fecha de estreno, aunque todo apunta a que habrá que esperar a después de Semana Santa para poder verlo en antena.

El problema de salud de Paz Padilla antes del final de Déjate querer

Coincidiendo con el final de su programa, Paz ha sufrido un problema de salud que le ha dejado sin voz. Recordemos que, además de las grabaciones en televisión, está inmersa en una gira por teatros con la obra El humor de la vida y acaba de estrenar dos películas en cines.

«Hace unos días me puse en manos de este genio, el doctor Cariñanos, en quien confiamos muchos profesionales que vivimos de nuestra voz. Tras ser intervenida, he tenido que dejar de trabajar durante unos días, pero me estoy recuperando estupendamente y en breve estaré en el teatro y en la televisión… ¡Aprendí la lengua de signos y nunca pensé que me vendría tan bien!», anunciaba a sus seguidores en Instagram.