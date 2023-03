Paz Padilla deja la televisión por un problema de salud

Paz Padilla que en los dos últimos meses ha sido presentadora del programa ‘Déjate Querer’ en Telecinco, va a tener que pasar algún tiempo apartada de las pantallas televisivas debido a un problema de salud que ella misma ha dado a conocer a través de las redes sociales. La actriz y presentadora dice adiós a la televisión por motivos de salud, pero cabe recordar también que su programa en Mediaset fue cancelado recientemente.

Paz Padilla deja la televisión por motivos de salud

Este sábado 1 de abril podremos ver la despedida televisiva de Paz Padilla tras su regreso a Mediaset con ‘Déjate Querer’, estrenado el pasado mes de febrero. El programa de entrevistas no ha tenido las audiencias esperadas en el prime time del sábado por lo que ha sido cancelado. A esto se le suma además un pequeño problema de salud que ha tenido Padilla y que la obliga a estar más tiempo del deseado apartada de las cámaras y los focos.

La gaditana tuvo que ser intervenida hace poco de las cuerdas vocales, por lo que se encuentra recuperándose ahora en Zahara de los Atunes.

En sus redes sociales, Padilla ha compartido una imagen junto al médico que la ha operado y en la que explica su situación: «Hace unos días me puse en manos de este genio, el doctor Pablo Cariñanos, en quien confiamos muchos profesionales que vivimos de nuestra voz. Tras ser intervenida, he tenido que dejar de trabajar durante unos días, pero me estoy recuperando estupendamente y en breve estaré en el teatro y en la televisión».

El doctor que la ha operado ya la operó de algo similar en diciembre pasado y también la hija de la actriz, Anna Ferrer, se puso en sus manos para hacerse una rinoplastia.

La actriz y presentadora explicó además que no puede hablar nada y que se comunica mediante el lenguaje de signos, que por cierto aprendió durante el rodaje de su última película, ‘El hotel de los líos’, algo de lo que dice: «nunca pensé que me vendría tan bien!».

Tras su salida precipitada de ‘Sálvame’ hace poco más de un años, tras un «rifirrafe» con Belén Esteban, Padilla regresaba hace poco a Mediaset, pero ahora que también parece que ‘Déjate querer’ ha sido cancelado, tendremos que esperar una vez se haya recuperado de las cuerdas vocales, para saber qué formato le ofrecen ahora o si definitivamente decide centrar su carrera en el cine, las series y el teatro.