Alicia Peña: dura confesión en ‘Déjate querer’ tras la polémica con Alba Carrillo y Jorge Pérez

Jorge Pérez acudió a Déjate Querer, programa presentado por Paz Padilla, para hablar de lo que sucedió aquella noche junto a Alba Carrillo, noche que tanto ha dado de qué hablar. El exguardia civil acudió acompañado de su mujer Alicia Peña, quien contó lo mal que lo había pasado durante todos estos meses.

«Hemos elegido el camino difícil que es el silencio. Hay un proceso judicial abierto ante tal gravedad y vamos a ir con todo», comenzó diciéndole a la presentadora. Además, esta negó que hubiera experimentado algún tipo de crisis con su marido, pero sí aseguró haber sentido mucho dolor: «Estas imágenes son muy duras para una mujer, pero para mí quedan en segundo plano cuando viene lo siguiente. Yo sabía que eso iba a más, ha sido salvaje, nosotros somos personas normales», se dirigía así hacia Alba Carrillo.

Alicia Peña rompe su silencio y suelta la bomba: «Jorge me contó una versión distinta a la que dio en televisión» #DéjateQuerer https://t.co/DX6oWbL6v4 — Déjate querer (@DejateQuererTV) February 19, 2023

Alicia Peña también comentó que cuando pasó todo no sabía cómo seguir con su vida, a pesar de acudir a psicólogos, contar con ayuda de familiares e intentar alejarse del tema. Todo le resultó prácticamente imposible. Lo que más le dolió no fue ver las imágenes del tonteo con Alba Carrillo sino el que su pareja no le hubiese contado los hechos tal y como sucedieron: «Jorge estaba en todo momento en contacto conmigo esa noche y él llegó y me contó todo. Mi mayor dolor viene cuando Jorge al día siguiente no contó la versión que a mí me contó y que ya sabéis», le comentaba a Paz Padilla.

«Me han llamado cornuda, coneja, me he sentido avergonzada y como una leprosa», reprochaba muy disgustada pues todas los comentarios e insultos que recibió venían de parte de mujeres. Jorge Pérez apareció en ese instante junto a un ramo de rosas para darle las gracias por haber confiado en él: «Quiero decirte una frase que salió del más profundo amor y que mejoro has sido, eres y serás el premio de mi vida. El amor no se ruega se riega y esa es nuestra principal clave como pareja», terminaba diciéndole mientras se fundían en un cariñoso abrazo.