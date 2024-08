Taylor Swift, destrozada tras el terrible asesinato de tres niños en Southport

Inglaterra se encuentra de luto y la artista Taylor Swift ha sido conocedora de ello. El pasado lunes 29 de julio, se produjo un apuñalamiento masivo en Southport (en el noroeste del país). Un terrible crimen que llevó a cabo un joven de 17 años y por el que han muerto tres menores. Además, otras once personas han resultado heridas y cinco de ellas se encuentran en estado crítico.

Al parecer, el suceso tuvo lugar en una escuela de baile donde se estaban impartiendo clases dirigidas a menores de entre 7 y 11 años. Así pues, y como no podía ser de otra manera, el crimen ha provocado una gran conmoción en el país. Por ello, muchas personas han querido ayudar en todo lo posible a las familias afectadas.

🇬🇧🇬🇧Here are the footage of suspect Axel Muganwa Rudakubana in the UK. 🇬🇧

A teenager charged with murdering three children and harming 10 others at a Taylor Swift-themed dance class in Southport has been named as Axel Rudakubana.

The 17-year-old, who turns 18 in just six days… pic.twitter.com/MHzds9uTiB

