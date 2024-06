Taylor Swift sorprende a sus fans al sacar a la luz un tema de hace 15 años

Taylor Swift continúa recorriendo el mundo con su exitoso The Eras Tour. La popular cantante estadounidense acaba de realizar una parada en Edimburgo para reencontrarse con sus queridos fans. Pero, fue en su segunda noche, en el Murrayfield Stadium, cuando se desató la locura entre el público.

La artista de 34 años presenta un show de más de tres horas de duración donde entona los temas que han marcado todos y cada uno de sus proyectos discográficos. Pero, también acostumbra a entonar algunos sencillos sorpresa para deleite de su público. Dos son tocados con la guitarra y los otros dos a piano, pero esa noche la artista iba dispuesta a sorprender. Y lo hizo.

🚨| Taylor Swift performing a mashup of «All Of The Girls You Loved Before» and «Crazier» for the FIRST TIME EVER at today’s show! #EdinburghTSTheErasTour pic.twitter.com/Le48VFmUtP — The Eras Tour (@tswifterastour) June 8, 2024

De esta manera, Taylor Swift procedió a sentarse en el piano para interpretar All Of The Girls You Loved Before. Pero, fue tras este tema cuando dijo unas inesperadas palabras. «Conseguís puntos extra si conocéis esta canción. Es muy antigua», advertía. Tras ello, se desató la locura en el estadio.

Sin previo aviso, la cantante procedió a entonar los versos de Crazier. Recordemos que este sencillo es muy querido por el público debido a que está incluida en la banda sonora de la película Hannah Montana, protagonizada por Miley Cyrus. Una canción que vio la luz hace ya 15 años y que, a pesar de todo este tiempo, sigue estando el corazón de sus seguidores.

Por aquel entonces, Taylor Swift tenía 19 años y recién estaba gozando de los primero años de su carrera artística. Por ello, no es de extrañar que las emociones sean mayúsculas para todos. Asimismo, los fans no sabían que existía la posibilidad de que tocara este single en sus conciertos, por lo que la euforia fue mayor. Una puesta en escena muy esperada donde todo el mundo coincide en lo mismo: «las swifties de Edimburgo han vivido el mejor momento».

Las redes sociales reaccionan a Crazier en el The Eras Tour

Como era de esperar, en plena era de las redes sociales, cuando el resto de fans de Swift se percataron de que la artista había cantado Crazier en el show Edimburgo, no pudieron evitar comentar lo mucho que les hubiese gustado estar presentes ante tal acontecimiento. ¡Estos han sido algunos de los comentarios!

TAYLOR ALISON SWIFT SINGING CRAZIER IN THE YEAR 2024???? AND I’M NOT THERE????? pic.twitter.com/7kGWZO9hMS — andrea 🤍 IS SEEING TAYLOR x3 (@taylighht) June 8, 2024

TAYLOR CANTANDO CRAZIER COMO SURPRISE SONG !?? DIOS ENTIENDEN QUE PERDÍ UNA CANCIÓN QUE NI SABÍA QUE PODÍA PERDER pic.twitter.com/f8vJLz2lyW — jazz (@swiftiegirI) June 8, 2024

Taylor Swift canta ayer Crazier Automáticamente yo: pic.twitter.com/U3zGhVT1Zh — 🃏Rare With Plastic Heart🏝️ (@RaroyPlastico) June 9, 2024