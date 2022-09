Taylor Swift anuncia el lanzamiento de tres ediciones especiales de ‘Midnight’

En medio de la gala de los premios MTV Video Music Awards, celebrados el 28 de agosto, Taylor Swift reveló la fecha del lanzamiento de su último álbum de estudio. Un álbum muy esperado, que se posiciona como uno de los grandes lanzamientos de este 2022.

La artista estadounidense de 32 años, se subió al escenario muy emocionada y mientras daba un emotivo discurso al recoger su galardón, agradeció y reveló la fecha de su esperado nuevo álbum de estudio. Un álbum que verá la luz el próximo 21 de octubre.

«Chicos, estoy muy orgullosa de lo que hicimos… no hubiéramos podido hacer este cortometraje si no fuera por ustedes, los fans… Porque no sería capaz de volver a grabar mi álbum si no fuera por ustedes», comenzó diciendo la cantante estadounidense.

Midnights, the stories of 13 sleepless nights scattered throughout my life, will be out October 21. Meet me at midnight.

