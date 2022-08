El pasado domingo el mundo de la música recibió una de las noticias más esperadas del año. En medio de la gala de los premios MTV Video Music Awards, celebrados el 28 de agosto, (VMAs) Taylor Swift reveló la fecha del lanzamiento de su último álbum de estudio.

La ceremonia premiaba a los mejores vídeos musicales del año y Taylor Swift fue una de las grandes protagonistas de la noche, pues se llevó el premio más importante, el Video del año por All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version. Un premio que la artista recogió visiblemente emocionada.

La artista estadounidense de 32 años, se subió al escenario muy emocionada y mientras daba un emotivo discurso al recoger su galardón, agradeció y reveló la fecha de su esperado nuevo álbum de estudio. Un álbum que verá la luz el próximo 21 de octubre.

During her acceptance speech for video of the year at the #VMAs, Taylor Swift announces a new album out October 21. https://t.co/K3f4GrgiuJ pic.twitter.com/9q2jGVDoPl — Variety (@Variety) August 29, 2022

«Chicos, estoy muy orgullosa de lo que hicimos… no hubiéramos podido hacer este cortometraje si no fuera por ustedes, los fans… Porque no sería capaz de volver a grabar mi álbum si no fuera por ustedes», comenzó diciendo la cantante estadounidense.

«Me animaron a hacerlo. Y había decidido que si iban a ser tan generosos, sería un momento divertido decirles que mi nuevo álbum sale el 21 de octubre», reveló Taylor Swift mientras que los asistentes a la gala estallaban entre vítores y aplausos.

Más tarde, una vez concluida la ceremonia de los MTV Video Music Awards, Taylor Swift publicó más detalles sobre su nuevo disco en una publicación de su cuenta de Instagram. «Midnights, las historias de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida, saldrá el 21 octubre», escribió la cantante en la publicación.