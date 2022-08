Taylor Swift se pronuncia tras la polémica demanda por ‘Shake it off’

A principios del 2021 salía a la luz la noticia de que Taylor Swift había sido demandada por la canción Shake It Off, una de las composiciones exitosas de su carrera en la música. Ahora, ha sido la propia artista estadounidense la que ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre el asunto.

Cabe recordar que la demanda por esta canción corresponde al año 2017 cuando los gerentes de un parque de atracciones de Utah llamado Evermore Park señalaron a Taylor Swift por una infracción de derechos de autor, una petición que los abogados de la artista rechazaron.

Tras haber rechazado la petición, debido a que el noveno álbum de estudio de Taylor Swift, titulado Evermore, no tenía nada que ver con el parque temático, la artista volvió a ser demandada. Y ahora, ha sido ella misma la que se ha defendido de las acusaciones.

Según unas declaraciones que se han recogido en el medio Billboard, la artista se muestra contundente tras las acusaciones recibidas y asegura que la letra de Shake It Off fue escrita de principio a fin por ella misma, explicando todo el asunto con numerosos detalles.

«La letra de Shake It Off fue escrita íntegramente por mí. Al escribir la letra, me basé en parte en las experiencias de mi vida y, en particular, el escrutinio público implacable de mi vida personal, el «clickbait», la manipulación pública y otras formas de crítica personal negativa que aprendí que solo necesitaba deshacerme de eso y centrarme en mi música», comienza explicando la artista de manera detallada.

«Recuerdo haber escuchado frases sobre el juego de los jugadores y el odio de los que odian pronunciadas por otros niños, mientras iban a la escuela en Wyomissing Hills y en la secundaria en Hendersonville. Estas frases eran similares a otros dichos de uso común como «no odies la playa, odia el juego», «tómate un calmante» y «dilo, no lo rocíes», concluye la artista estadounidense.