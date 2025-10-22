‘Supervivientes All Stars’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 21 de octubre?

Supervivientes All Stars se encuentra en la recta final de su andadura. El popular formato de supervivencia ha regresado en esta nueva temporada de Mediaset España y lo ha hecho para poner a prueba a algunas de las leyendas que marcaron los Cayos Cochinos. Un encuentro televisivo donde, la pasada noche del 21 de octubre, los espectadores tuvieron la oportunidad de ver todo lo acontecido durante las últimas horas. Y es que, tras la expulsión de Gloria Camila, del pasado domingo, nuevos nominados han salido a la luz. Una lista donde figuran los nombres de Rubén Torres, Miri Pérez-Cabrero y Carlos Alba.

Estar nominados a estas alturas del concurso no es plato de buen gusto para nadie. Pero, si queremos conocer al gran ganador, hay que ir despidiéndose de algunos supervivientes. Así pues, como en todos los realities de Mediaset España, la última palabra la tiene el público. Por ello, Laura Madrueño y todo el equipo el programa comunicaron el veredicto de la audiencia en la ceremonia de barro. Un momento de máxima tensión donde los nominados estuvieron con las emociones a flor de piel.

Siguiendo la temática que han llevado a cabo durante todos los programas, la presentadora Laura Madrueño dio inicio a la ceremonia del barro. Por lo tanto, la celebridad a la que le cayese el cubo de barro significaba que seguía nominada y su continuidad en el formato estaba en el aire. Pero, si en lugar de barro caía agua, significaba que era el salvado por el público. De esta manera, la primera cuerda en ser cortada fue la de Rubén Torres. Una decisión del público que el joven aceptó. Pero, su seria expresión facial dejó claro que no le había sentado nada bien.

¿Quién fue el concursante salvado ayer, 21 de octubre, en ‘Supervivientes All Stars’?

«Voy a seguir luchando hasta el día que me vaya, espero sintiendo el apoyo de todo el mundo, me quiero quedar pase lo que pase porque disfruto este reality como el que más», dijo Rubén Torres. Fue entonces cuando todos los ojos se centraron en Miri Pérez-Cabrero y Carlos Alba.

La expectación era máxima en la isla. Pero, lejos de alargar más el momento, Madrueño cortó la siguiente cuerda. «El segundo superviviente que continúa nominado y se enfrenta este jueves a la salvación definitiva es…», dijo. Fue entonces cuando el cubo de barro bañó por completo a Carlos Alba. Por lo tanto, Miri Pérez-Cabrero se convirtió en la salvada de la noche.

«Voy a seguir luchando por mi familia, mis amigos, por vosotros, por todos los que estáis votando, estoy muy contenta, gracias», dijo la salvada. Al verla tan emocionada, Jorge Javier Vázquez le hizo una pregunta. «¿Quieres que te pongamos un poquito del himno de España para celebrarlo?», quiso saber el catalán. Ante ello, la joven fue directa. «Viva la Casa Real, viva la Infanta Elena, viva Froilán, viva España y la gente que me ha votado», sentenció.