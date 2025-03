La pasada noche del 30 de marzo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de un nuevo programa de Supervivientes 2025. En esta ocasión, Conexión Honduras se presentaba con el objetivo de anunciar, de manera definitiva, el nombre del primer concursante expulsado de la edición. Una posición que nadie desea ocupar, pero que se disputaban Samya, Nieves Bolós, Ángela Ponce y Manuel González. Y es que, como la audiencia del formato sabe muy bien, los participantes ya habían sido eliminados por el público en un televoto previo. Pero, la organización les ha dado una segunda oportunidad como habitantes de Playa Misterio. Una situación de la que el resto de celebridades es completamente desconocedora.

De esta manera, la gala comenzó para ellos con la realización del juego de líder. Pues, al igual que en Playa Calma y Playa Furia tendría que haber una persona al mando. Una prueba donde Nieves Bolós terminó coronándose como flamante vencedora. Una posición que la alejaba de tener que someterse a la decisión del televoto. Por lo tanto, Manuel González, Ángela Ponce y Samya sí tuvieron que hacer frente al veredicto de los espectadores de Supervivientes 2025. Y así fue. Además de conocerse el nombre del primer expulsado oficial, la gala mostró el abandono inesperado de otra celebridad.

Manuel González, Ángela Ponce y Samya se posicionaron frente a las cámaras del formato para conocer el nombre del expulsado. Un tenso momento donde hubo una clara eliminada: Samya. El primero en salvarse fue el ex participante de La isla de las tentaciones, por lo que todo quedaba entre mujeres. Sin embargo, parece ser que la ex concursante de MasterChef no ha terminado de conquistar a la audiencia.

Por su parte, Samya se ha tomado su expulsión definitiva de Supervivientes 2025 con deportividad. «Estoy bien, pero porque me he ido con un grupo con el que me he sentido cómoda, me hubiera gustado quedarme más, pero tampoco estoy mal. Hoy iba a ser un día triste porque yo me he sentido bien con este grupo», le explicó a Sandra Barneda.

Asimismo, la joven, antes de irse, quiso hacer un balance de su casi mes como concursante del reality. «Siento que tampoco lo he hecho tan mal, me he superado en muchas cosas que era a lo que he venido», manifestó. «Me ha tocado irme la primera y es lo que tenía que pasar. Está el ganador y el primer expulsado, yo tengo el título de la primera expulsada», dijo con aceptación. Una despedida donde ha sido arropada por el resto de sus compañeros.

Nuevo abandono en ‘Supervivientes 2025’

La noche se presentó muy calentita, de eso no cabe duda. Además de conocer la expulsión de Samya, los espectadores del formato también descubrieron qué otra celebridad quería sumarse al carro de los abandonos. Pues, recordemos, hasta la fecha, Beatriz Rico y Terelu Campos han sido las que han apostado por concluir su travesía por Honduras de manera tajante.

Sin embargo, ahora, ha sido Rosario Matew la que ha querido volver a España. La influencer activó el protocolo de abandono durante los últimos días, pues alegaba que no se encontraba bien. Pero, pese a los intentos de la organización por convencerla de quedarse, ella lo ha tenido claro. «Perdí oportunidades laborales y dejé de salir de casa. Lo pasé realmente mal y cada vez que siento cosas parecidas a lo que sentía por aquel entonces, mi cuerpo activa todas las alarmas porque no puedo permitirme pasar por lo mismo», se explicó.