Quién es Ángela Ponce de ‘Supervivientes 2025’: su edad, cuál es su trabajo y su pasado en ‘First Dates’

No es ningún secreto que Supervivientes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los realities que más éxito continúa cosechando en Mediaset. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola de las ediciones, conscientes de que el equipo hace un trabajo verdaderamente extraordinario para seguir sorprendiéndonos. En las últimas semanas, los espectadores han ido conociendo la lista de concursantes confirmados de Supervivientes 2025. Entre ellos, se encuentra nada más y nada menos que Ángela Ponce, una de las modelos más reconocidas de nuestro país. Es el momento más que perfecto para conocer todos los detalles de la participante del reality de supervivencia de Telecinco: su edad, su trabajo y su pasado en el programa First Dates, presentado por Carlos Sobera. ¡Estamos convencidos de que su participación no va a dejar indiferente a nadie!

Su carrera profesional

Debemos tener en cuenta que, a pesar de que estudió informática, la carrera de Ángela Ponce se ha centrado, en su gran mayoría, en el mundo del modelaje y las pasarelas. Y es que, desde hace años, se dedica a este sector que, a su vez, le ha brindado la posibilidad de participar en numerosos certámenes de belleza.

De hecho, en el año 2015, Ángela intentó luchar por la corona de Miss España. A pesar de los esfuerzos, no logró su objetivo. Según ella misma confirmó en 2018 en el programa Viva la vida, la organización de este concurso de belleza «no admitía a mujeres trans en el certamen internacional».

Es por eso que decidió volver a probar suerte en 2018, cuando Ángela Ponce se presentó en Miss Universo España. ¡Finalmente, consiguió hacer realidad su mayor sueño! Gracias al hecho de haberse llevado la corona, hizo historia en numerosos aspectos. Más allá de convertirse en la primera mujer trans en lograr este título, lo más importante es que, con su victoria, dio un importantísimo mensaje de respeto, tolerancia e inclusión.

Además, este hecho supuso un gran punto de inflexión, ya que esa corona fue un enorme trampolín para Ángela Ponce, puesto que comenzó a ser protagonista de un gran número de pasarelas. Y no solamente eso, sino que fue portada de gran parte de las revistas más importantes del planeta. Años después de ese hito. ¡Espectacular!

Lejos de que todo quede ahí, cabe recordar que en febrero de 2021 dio la sorpresa al saltar a la pequeña pantalla de forma temporal. Y todo para formar parte del equipo de First Dates, programa presentado por Carlos Sobera, como camarera. Estuvo en el equipo del dating show durante varias semanas, con motivo de la edición especial para San Valentín. Años después de esta experiencia, la andaluza ha decidido aparcar su vida profesional para saltar del helicóptero de Supervivientes 2025.

Su lado más personal

A pesar de ser una de las modelos más queridas y reconocidas de nuestro país, Ángela Ponce siempre se ha mostrado verdaderamente reservada a la hora de hablar de su vida privada. Lo único que se sabe, y por lo publicado en sus redes sociales, es que durante un tiempo compartió su vida con el también modelo Víctor Ortega. En la actualidad, se desconoce si el corazón de la sevillana está ocupado o no.