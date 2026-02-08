‘Super Bowl 2026’: horario y cómo ver la actuación de Bad Bunny desde España en directo (online y tv)

El comienzo de un nuevo año, trae consigo la celebración de algunos de los eventos más populares y esperados. Si hace unos días el mundo entero fue testigo de lo acontecido en la icónica gala de los Premios Grammy, este domingo será el ámbito deportivo el que se vista de gala. De esta manera, este 8 de febrero los amantes del fútbol americano tendrán la oportunidad de ver la Super Bowl 2026. Un evento muy esperado donde, como es tradición, un artista se encargará de amenizar el espacio de medio tiempo al ritmo de su música. Un hito que el año pasado fue conseguido por Kendrick Lamar. Pero, ahora, ha llegado el turno de Bad Bunny.

Uno de los artistas que más ha crecido a nivel profesional, durante los últimos años, ha sido Bad Bunny. Y es que, el puertorriqueño ha logrado alzar su nombre por todo lo alto desde que lanzó al mundo el disco de YHLQMDLG. Haciéndose un hueco también en Estados Unidos, el artista se ha convertido en el cantante de género urbano más escuchado del momento. Una serie de hitos que le han convertido en un auténtico fenómeno mundial. De hecho, recientemente, fue premiado con tres premios Grammy. De esta manera, y como ganador de la categoría del Álbum del Año, hizo historia al recibir este galardón americano por un proyecto discográfico enteramente en español.

¿Cómo ver la actuación de Bad Bunny en la ‘Super Bowl 2026’?

Bad Bunny gusta al público, de eso no cabe duda. Por ello, ha sido elegido para convertirse en el gran protagonista del show de medio tiempo de la Super Bowl 2026. Un sueño para él, pues siempre ha confesado que era su mayor ilusión desde que era un niño. Ahora, en tan solo unas horas, lo veremos haciéndolo realidad. Por ello, las emociones entre sus fans no pueden ser mayores.

Tal y como se ha informado, el Levi’s Stadium de Santa Clara, de California, es el estadio elegido para llevar a cabo este acontecimiento. Debido a la diferencia horaria con Estados Unidos, en España el partido se podrá ver en la madrugada del domingo al lunes. Unos horarios que se nos complican un poco, como con todos los eventos celebrados al otro lado del charco. Pero, que nadie se quiere perder. Eso sí, en el caso de querer ver el partido, el juego comenzará a las 00:30h.

De esta manera, la actuación de Bad Bunny comenzará, aproximadamente, a las 02:00 de la madrugada, hora antes en las islas Canarias. El encargado de retransmitir el evento es Mediaset España, que adquirió los derechos. Por lo tanto, el evento se podrá ver en Cuatro. Pero, en el caso de querer verlo por algún dispositivo con conexión online, también estará disponible gracias a las plataformas de DANZ y Mediaset Infinity.