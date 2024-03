Ya queda solo un capítulo para llegar al final de La isla de las tentaciones 7 en el que podremos descubrir la situación actual de las parejas de la edición después de 8 meses de la grabación del reality. Por el momento, ya esta entonces, hemos podido seguir a algunos de los participantes a través de su canal de Mtmad, donde una de las participantes del reality ha hecho una confesión que ha sorprendido a sus seguidores. Ana Solma ha confesado ser «adicta al botox» en su canal de la plataforma.

No es ningún secreto que la joven protagonizó una de las hogueras más emotivas de la edición. Por lo tanto, está siendo protagonista últimamente en las redes sociales. Entre otras cuestiones, por los rumores de embarazo que la rodean y por una reciente confesión que ha hecho a través de su canal acerca de sus retoques estéticos. Ella misma ha confesado que es «adicta» a ellos, algo que ha sorprendido en gran cantidad a sus seguidores, ya que ha hablado de ello sin ningún tapujo.

Ana Solma habla por primera vez sobre su cambio físico 👀 https://t.co/fe9QbI7jnk — mtmad (@mtmad) March 18, 2024

«Hay muchísima gente que no quiere contar lo que se ha hecho y lo oculta. Yo lo digo con total naturalidad, para eso están, para vernos mejor», comenzó explicando la valenciana. Después de esto, quiso contar todo lo que la joven se había retocado en quirófano. «Intento espaciar lo que hago en el tiempo, no hacerlo una vez al mes. También llevo hechos los labios, es algo que me gusta aunque posiblemente me he pasado un poco», contaba la joven influencer en su canal de Mtmad tras su paso por La isla de las tentaciones 7.

«Me hice una rinoplastia y he tenido que pasar por quirófano dos veces. Cuando me abrieron vieron que tenía los cartílagos rotos y me lo tuvo que reconstruir», contó acerca de su experiencia. «Al año me volví a operar para acabar de rematar. Me suelo poner ácido hialurónico, soy adicta a la sensación de tener la piel super estirada», confesó. «Lo que más enganchada me tiene es el botox. Hay gente que para ellos esto es un tema tabú y no lo cuenta, que lo oculta», aseguró.

«Yo lo cuento con total naturalidad, para eso está, para vernos mejor. Si enseño que me hago las uñas o me pongo las pestañas, ¿por qué no voy a decir que me pongo botox?». Ana lo tiene claro, y es que no piensa ocultar sus operaciones estéticas y habla de ello con toda naturalidad y que pretende romper el tabú de las operaciones estéticas. Aun así, sus seguidores se han quedado boquiabiertos al escucharla decir que es «adicta al botox», ya que no se esperaban oír esta confesión de la influencer.