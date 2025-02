First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que este dating show cuenta con un excepcional equipo detrás. Además, son cada vez más los solteros que se animan a acudir al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado miércoles 12 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. Así pues, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Pau, un catalán de 24 años que no era la primera vez que acudía al programa. «Puedo ser un flipado, pero también todo lo educado y galán que quieras, y más», confesó, mientras entregó al equipo un cuadro de Dalí a modo de pista para su cita. Estaba claro que tenía como objetivo dejar a la joven completamente sin palabras.

Su cita para esa noche era Marian, una dependienta de 22 años afincada en Barcelona. Entre otras tantas cuestiones, la catalana reconoció que no había tenido mucha suerte en el amor puesto que, a lo largo de su vida, únicamente se había fijado en «heterobásicos». ¡Y ya estaba harta! «Son unos infieles y mujeriegos. Todos los hombres en los que me he fijado son un cero a la izquierda. A ver si este año puedo celebrar San Valentín de una forma más bonita», comentó ante las cámaras del equipo de First Dates. A pesar de sus súplicas, parece que no fueron escuchadas, puesto que el primer chasco de la noche se lo llevó nada más ver la pista que Pau le había dejado: «He visto un cuadro y he pensado ‘¿qué es esto?’. Va a ser un pedazo friki del arte y como me haga preguntas de cuadros no tengo ni idea…»

Poco después, se produjo ese primer encuentro entre los dos solteros. A priori, a Marian le encajó bastante: «Es un chico muy guapo, fuerte… ¡Como a mí me gusta!», reconoció. Poco después, ambos pasaron a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. La catalana no tardó en darse cuenta de que Pau era todo lo contrario a lo que estaba buscando en un hombre.

Al fin y al cabo, su personalidad no tenía nada que ver con la de ella. «Soy entrenador personal y gogó. También soy muy cañero y muy fiestero», reconoció Pau. Ella, ante las cámaras de First Dates, quiso tirar de sinceridad: «No me molesta que sea gogó, pero que sea muy juguetón y de festivales… no me fio tanto por el pasado que he tenido con hombres bastante mujeriegos».

Lejos de que todo quede ahí, el catalán comentó que el «mercado estaba muy mal», entre otras cuestiones, porque había «mucho heterobásico». Unas palabras que sorprendieron a Marian: «¿Y tú no te ves así?», preguntó. Él no tardó en responder: «Yo soy un travieso, un diablo, pero heterobásico no».

La catalana no tardó en llegar a una conclusión: «Para mí heterobásico es él. Es un heterobásico. No sé qué tiene en mente cuando dice que todos los chicos lo son menos él». Tras una cita repleta de percepciones completamente opuestas, llegó la decisión final en First Dates. Pau se mostró dispuesto a tener un segundo encuentro con Marian.

«Eres una tía que estás buena, eres rubia, cañera y estamos más o menos en el mismo mundillo», comentó el catalán, sin perder la sonrisa. A pesar de todo, a Marian no le tembló el pulso a la hora de reconocer que no le gustaría seguir conociendo a Pau fuera del programa, consiguiendo romperle por completo el corazón. ¡No pudo ser!