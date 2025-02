First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido indudablemente en uno de los programas que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Motivo por el cual cada vez son más los solteros que se animan a acudir al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado martes 11 de febrero, los espectadores de este programa presentado por Carlos Sobera pudieron disfrutar de una nueva entrega en Cuatro. De esta forma, tuvieron la oportunidad de conocer a Hind, una soltera que se consideraba como una mujer «muy abierta» a pesar de haber nacido en Marruecos, un país en el que, según ella, «hay que buscar la libertad». Su objetivo es encontrar a un hombre que le dé nada más y nada menos que «orgasmos cerebrales y de los otros». Para lograrlo, para ella es absolutamente esencial tener una conexión sexual con esa persona. ¡Pero no todo queda ahí!

Hind reconoce que uno de sus objetivos en la vida es comprarse un jet privado o, en su defecto, estar con alguien que lo tenga. Su cita para esa noche era Charlz, un soltero que aseguraba haber viajado mucho a lo largo de su vida. El primer encuentro entre los dos solteros no fue para nada mal. De hecho, él reconoció que Hind le había llamado muchísimo la atención: «Es muy atractiva». No tardaron en descubrir que había cierta distancia entre los dos, ya que ella residía en Barcelona y él en Jávea. Aun así, no dudaron en darse una oportunidad para conocerse un poco más. Al fin y al cabo, los dos dejaron muy claro que estaban más que dispuestos a moverse para conocer a una persona. Un requisito indispensable, dadas las circunstancias. Esa actitud de la joven consiguió fascinar a Charlz. Él mismo lo confesó ante las cámaras del equipo de First Dates.

«Yo creo que ella es una persona con la que no me aburriría y ese es uno de los mayores problemas que he tenido en mi vida», comenzó diciendo el soltero, y añadió: «El rollo y la vibra que lleva… Me ha parecido una persona top». Hind, por su parte, confesó por qué este San Valentín le estaba resultando especial: «Nunca hubiera imaginado conocer a Charlz», reconoció.

Los dos fueron conociéndose cada vez más, hasta tal punto que descubrieron la pasión que ambos sentían por la música. Es más, Hind confesó que sabía tocar el piano, por lo que Charlz no tardó en reaccionar: «Eso a mí me pone». Poco después, el comensal quiso saber por qué su cita no había tenido ninguna pareja en los últimos años.

Ella, como era de esperar, no tardó en tirar de sinceridad: «Prefiero usar mi Satisfyer. Me da pasión en cinco minutos, no ronca, no pide comida, es fiel y, la verdad, si no tienes fe con esto ves el paraíso», comentó, entre risas. Tal era la complicidad que tenían que, en la decisión final de First Dates, los dos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita. ¡Parece que el amor triunfó!