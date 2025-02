First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que cuenta con un equipo verdaderamente excepcional. Y no solamente eso, sino que también son cada vez más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado martes 11 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates y, por ende, tuvieron la oportunidad de conocer a Eric, un joven animador de hotel que llegaba desde Palma de Mallorca. Entre otras tantas cuestiones, reconoció que era un chico de lo más coqueto. Tras un año sin pareja, reconocía que su objetivo era encontrar a una mujer transparente y honesta, pero que también fuese «delgada con una cara bonita».

Lo que el joven no esperaba era la sorpresa que First Dates le tenía preparada. Y es que su cita para esa noche era Andrea, una opositora de 32 años que también venía desde Palma de Mallorca y también se definió, como él, como una persona coqueta: «Si salgo a tomar algo me gusta arreglarme y sentirme sexy». Nada más verla entrar en el restaurante más famoso de la televisión, Eric se quedó pálido: «No te puedo creer. ¡Qué fuerte! Es de Mallorca», alcanzó a decir, completamente descolocado. Matías Roure no dudó en hacerle la siguiente pregunta: «¿Es tu ex?». El comensal intentó sacarle de dudas: «No, esto está hecho aposta. ¡Qué guapa vienes a verme! Me ha hecho mucha ilusión». Tras fundirse en un fuerte abrazo, los solteros explicaron al equipo de First Dates que se conocían del instituto. «Nos conocemos de hace muchos años. Yo estuve con una pareja y él era su amigo», comenzó diciendo Andrea.

Y añadió: «Coincidíamos en algunas fiestas como amigos». Como no podía ser de otra manera, la velada comenzó pero ambos seguían completamente descolocados con la coincidencia. «Yo ha sido verte y decir ‘¿en serio?’ pero, sinceramente, superbién», comentó la soltera. Él no dudó en sincerarse ante las cámaras del equipo de First Dates: «Ya no tiene ni el pelo largo ni marrón. Su imagen ha cambiado y la mía porque yo estaba gordito. Todo es muy diferente».

Eso sí, a pesar de que Eric estaba feliz por haberse reencontrado con Andrea, tenía muy claro que no tenían futuro como pareja. «Sí que me encantaría tener una amistad más grande que la que tuvimos en su día… pero a nivel pareja no», aseguró. A pesar de todo, la cita siguió su curso. No tardaron en darse cuenta de que no tenían tantas cosas en común como esperaban, ni mucho menos. De hecho, solamente coincidían en que eran tremendamente detallistas.

«Para pedirte salir te organizo un día entero, algo así», comenzó diciendo Eric. La soltera, por su parte, fue más allá: «Si quisiera una segunda cita, me gustaría que me lo pidiera». Es más, quiso añadir algo más: «Siempre lo he dicho, si tengo que ser pareja de alguien, quiero que me lo pidan bonito».

La decisión final no tardó en llegar, y Eric quiso tirar de sinceridad para dar a conocer su decisión: «Yo no tendría una segunda cita amorosa porque venimos de donde venimos», comenzó diciendo. Acto seguido, quiso dirigirse personalmente a Andrea: «Te veo como una amiga desde siempre. No es un rechazo, tendría muchas citas contigo… pero no en plan amoroso».