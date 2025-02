No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Además, cada vez son más los solteros que se animan a acudir al restaurante más famoso de la televisión con la intención de encontrar a su media naranja. El pasado lunes 10 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta forma, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Julián, un policía jubilado de 73 años que llegaba desde Sevilla. Entre otras tantas cuestiones, no tardó en aprovechar la ocasión para presumir de sus ojos: «Todas me dicen que tengo unos ojos bonitos», reconoció. Su mujer ideal tenía que ser fiel y, además, tener buen corazón. Pero esas no eran sus únicas peticiones: «Debe ser rociera 100% y cristiana», hizo saber a Carlos Sobera.

Su cita para esa noche era Carmen, una soltera jubilada de Málaga que, con 74 años, se definía como una mujer con muchísima resiliencia: «Me adapto a todo, a música, al baile… a lo que sea», aseguró ante las cámaras de First Dates. Poco después, los dos comensales se vieron las caras y, sorprendentemente, la primera impresión no fue la mejor. «No es para mí. Yo esperaba encontrar a una mujer más joven y con el cuerpo de otra manera», espetó el sevillano. Ella tampoco se quedó atrás: «Me gustaría un hombre más delgado y más alto… No le voy a decir ‘tú no eres mi tipo’», explicó. Poco después, Carlos Sobera les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada. No tardaron en hablar sobre sus edades, por lo que Julián estalló al descubrir que Carmen tenía un año más que él: «No me gusta que la mujer sea mayor que yo», aseveró.

«Un año te veo. Te gustan más jóvenes, ¿no?», alcanzó a adivinar la malagueña. «Sí, no quiero una de 20 años, pero sí una de 50», reconoció. La soltera se quedó completamente sin palabras: «Muchos años joven pides para ti. 50 años… ¿20 años menos?», cuestionó. Él no tardó en insistir sobre este asunto: «Yo me encuentro como un toro. Lo que no me va es una de 70 años, no creo que esté muy activa».

Este ataque de sinceridad cayó como un jarro de agua fría sobre Carmen, que no tardó en mostrar su indignación ante las cámaras del equipo de First Dates: «Se podía haber callado, y ya está». Los dos continuaron con la velada para tratar de descubrir más detalles sobre el otro. Eso sí, a pesar de los esfuerzos, no terminaban de sentirse cómodos.

Por lo tanto, eran cada vez más habituales los temidos silencios incómodos. «No tiene conversación», comenzó diciendo Carmen, y añadió: «Si tengo que esperar a que me diga algo, nos quedamos toda la cena mirándonos». En la decisión final, como era de esperar, no hubo sorpresas.

«¿Cómo lo has pasado?», preguntó la malagueña al sevillano en ese último encuentro. Él volvió a tirar de sinceridad: «Bien, entretenido… pero no eres como me gustan a mí, de 55 o 57 años». La comensal no tardó en pararle los pies: «No vayas tan ligero. Si quieres una cosa seria, no busques a alguien tan joven porque te he demostrado que doy más que una de 60 años». ¡El amor no triunfó en esta ocasión!