No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, ya que cuenta con un excepcional equipo que hace un gran trabajo para continuar sorprendiendo a los espectadores. El pasado lunes 10 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro presentada por Carlos Sobera y Laura Boado. De esta forma, los espectadores conocieron a Patricia, una empresaria de 23 años que llegaba desde Barcelona. La joven pisó el restaurante más famoso de la televisión con la firme intención de encontrar al amor de su vida. Además, no tardó en confesar al equipo del programa que se definía como una chica friki, impulsiva, espontánea y coqueta. No tardó en reconocer que le encantaban los italianos, ya que siente que son como ella en el amor.

Su cita para esa noche era Luca, un jefe de empresa de animación de 26 años que llegaba desde Tenerife. A pesar de los esfuerzos del programa, lo cierto es que a priori no parecía tan tradicional en el amor como a ella le hubiese gustado. Sí que es cierto que la primera impresión de ambos fue bastante buena. Más allá de saber que era italiano, Patricia se quedó fascinada por el físico de Luca. Todo fue a más cuando él, para presentarse, besó la mano de la joven. Un gesto que le encantó: «Es un detalle que me gusta porque soy una mujer clásica. Lo habéis clavado, es guapísimo». Él, por su parte, reconoció que le había llamado la atención tanto sus ojos como su pelo, pero también le había generado muchísima ternura. Tras haber intercambiado unas primeras palabras, ambos se sentaron en la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada.

Patricia no tardó en dar a conocer que, a lo largo de su vida, había viajado muchísimo. A pesar de todo, de España solamente conocía Barcelona, Madrid y Málaga. Es por eso que Luca no pudo evitar hacerle la siguiente pregunta: «¿Fuiste a Canarias?». Ella tiró de honestidad: «Es que no sé nada. Está en las islas estas, muy lejos, pero es que no sé nada de Canarias. ¡Qué triste!», exclamó.

Evidentemente, dadas las circunstancias, la cara de Luca era un auténtico poema. Para tratar de ayudarla, el comensal quiso explicar algo de geografía de España: «Está la península, están las Baleares con Mallorca, Menorca, Ibiza y tal y luego están las Islas Canarias que están cerca de África y son ocho islas y cuatro las más grandes».

Fue entonces cuando Patricia se quedó tremendamente descolocada: «¿Lanzarote está en Canarias?», preguntó ante las cámaras de First Dates. Durante la cita, la joven reconoció ser algo más tradicional en el amor. Luca era todo lo contrario: «Te voy a contar que con mi última pareja teníamos una relación abierta, con alguien más, pero siempre entre todos juntos. Es decir, tríos y demás», confesó el soltero.

A pesar de ser bastante diferentes en varios aspectos de la vida, los dos sorprendieron a los espectadores en la decisión final de First Dates: los dos se mostraron dispuestos a tener una segunda cita con el otro. Eso sí, Patricia quiso dejar algo claro: «Solo hay una cosa que me preocupa un poquito, que en verdad es una parte muy grande, lo de la relación abierta. No soy partidaria de las relaciones abiertas. He venido aquí a encontrar al amor de mi vida y el amor de mi vida no querría tener una relación abierta, pero tendría una segunda cita».