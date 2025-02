Han pasado casi nueve años desde que First Dates comenzó sus emisiones en Cuatro. Desde entonces, solteros de diferentes lugares del país y del mundo han acudido con el objetivo de encontrar a su media naranja. Una aventura única donde algunos acuden con las ideas muy claras de lo que buscan en su próxima pareja sentimental. Una situación que se pudo comprobar, recientemente, con Elisabeth. La soltera, de 50 años, es una administrativa que viene de Palma de Mallorca y que explicó en su llegada que tiene en su poder un «mapa de sueños». ¿Pero, qué es eso?

«Es un corcho que pones foto a foto lo que tú quieres… Antes de irme a la cama pongo un incienso y visualizo todo esto. Y vas viendo cambios en tu vida», explicó al equipo de cámaras. El encargado de recibir a la comensal a su llegada fue Carlos Sobera. De esta manera, y mientras esperaban al hombre que se convertiría en la cita de Elisabeth, hablaron de diversos temas. «¿Cómo tiene que ser él?», le preguntó el presentador sobre su cita. «Pues, mira, me encantaría que fuera, sobre todo, extranjero», respondió la soltera. Unas palabras con las que dejó al comunicador sorprendido.

«¿Extranjero?», le preguntó el vasco con asombro. «Es que, tratan diferente a las mujeres, Carlos», se justificó ella. «Pero, vamos a ver. Pero, qué me estas contando?», le preguntó el presentador atónito. «Lo sé por experiencia. He estado con un alemán y, luego, con un italiano», comenzó explicando en uno de los totales.

«Es tan diferente. Además, sirve para practicar idiomas, su mentalidad es diferente, tienen otra chispa, otra cosa», agregó. Pero, ese no sería el único requisito que pediría la participante. «Y sobre todo, Carlos, motero con moto Naked, por favor», dijo. «Que no sea una Custom», agregó respecto al tipo de vehículo que debe tener su hombre ideal.

Ante ello, Carlos Sobera intentó mediar como buenamente pudo. «Bueno, yo me voy eh», dijo entre risas mientras se dirigía a la puerta del local. Pero, Elisabeth no había terminado con sus requisitos. «Y que también viva en Palma (de Mallorca), que no te lo he dicho. Es importante», le dijo con seriedad. Pues, ella reside en la isla.

Elizabeth al ver a su cita: «Ha sido un shock»

Pero, ante este requisito, Carlos Sobera sí pudo avanzarle algo. «Pues, mira. Él vive en Palma», le dijo. Unas palabras que emocionaron por completo a la soltera. Fue entonces cuando el presentador dió la bienvenida a Juan, la cita de Elisabeth. El participante, de 54 años, es un administrativo que señaló en su presentación que le gustan las mujeres más jóvenes que él.

El primer encuentro entre la pareja de solteros no fue muy acertado. Mientras Juan afirmó estar encantado con la soltera, ella no pudo decir lo mismo. «Ha sido un shock», señaló ella. Además, no tenía moto. Una condición indispensable para Eisabeth.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, Juan no quiso tener una segunda cita con la soltera por su afición a las motos. «Sé que sería un problema para ti», le comentó a ella. Pues, un accidente muy grave en moto le hizo dejarlas, por lo que no tiene pensado volver a ellas. Por su parte, Elisabeth tampoco quiso seguir conociéndole.