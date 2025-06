No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Motivo por el cual cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. Recientemente, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates, en la que pudieron conocer a Carlos, un funcionario de 45 años que llegaba desde Logroño. Entre otras cuestiones, reconoció ser un apasionado del deporte: «Siempre dedico un momento del día a mis dos horas al gimnasio». En el amor, no ha tenido suerte: «Llevo seis años sin pareja. He dedicado mucho tiempo a mis hijos y siempre han sido la prioridad, y el tema de las mujeres lo he dejado olvidado».

Su objetivo era encontrar a una compañera de viaje con quien compartir sus aficiones: «Me gustan atléticas, me gustan las que hacen mucho deporte y tienen ese físico atlético». Su cita era Belén, una bailarina y terapeuta sexual de 40 años. Natural de Argentina, dejó completamente sin palabras al soltero al confesarle su profesión: «Ayudo a las personas a que vivan su sexualidad de una forma más placentera». Carlos, por su parte, se sinceró al respecto ante las cámaras del equipo de First Dates: «Me he quedado muy sorprendido porque no conozco a nadie que se dedique a este tema». Tras unas primeras palabras en la barra, Laura Boado les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Belén no dudó en hacerle saber que el baile era una de sus grandes pasiones, algo en lo que no coincidía con Carlos: «Yo odio el baile».

Pero no todo quedó ahí, ya que la argentina confesó ser una amante de la naturaleza. Un asunto en el que tampoco encajaba con el de Logroño: «Yo soy más de planes tranquilos», reconoció. Algo que no gustó a Belén: «Yo soy una persona que siempre quiere probar cosas nuevas y arriesgarse, y él es muy tranquilo y muy opuesto a mí».

Todo se complicó aún más cuando Carlos descubrió que su cita, en realidad, era de Argentina: «Esperaba a alguien de España. Quería a una española porque en el pasado estuve con alguien de fuera y no me fueron bien las cosas», confesó. Poco después, quiso sincerarse sobre su complicada experiencia en el amor.

«Soy divorciado y no me gustó la experiencia. Me ha hecho tener miedo por empezar algo otra vez, porque siempre tienes en la cabeza ‘¿volveré a lo mismo?’». La soltera dio su opinión al respecto ante las cámaras del programa: «El que no arriesga no gana. Si le da miedo comenzar una relación, no está preparado para iniciar una relación con otra persona».

A pesar de que había habido un pequeño acercamiento a la hora de hablar de sus experiencias en el amor, el de Logroño seguía teniendo muy presente la nacionalidad de su cita: «Las culturas son diferentes y siempre va a haber algún choque. No termina de convencerme», reconoció. Ella, por su parte, tampoco había sentido ese flechazo que tanto buscaba: «Mi prototipo de hombre es otro. Me gustan altos y con barba».

En la decisión final de First Dates, como era de esperar, no hubo sorpresas. Carlos quiso tirar de sinceridad a la hora de responder: «No tendría una segunda cita porque físicamente no he sentido atracción y yo quería una española por experiencias pasadas que he tenido malas». Ella tampoco quería un segundo encuentro con él: «No me llamó la atención y su personalidad no tiene nada que ver con la mía. Y lo de que sea argentina, eso no te lo perdono».