First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Así pues, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado miércoles 11 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, conocimos a José Ángel, un barbero de 25 años que llegaba desde Sevilla. No dudó en desvelar por qué era conocido como ‘el billete’: «Cuando yo nací, mi padre cobró a los días y me echaron los billetes por la cuna». Además, no había tenido mucha suerte en el amor: «Las que he conocido quieren estar solas o les da miedo tener una relación porque les han hecho daño, les gusta la fiesta o les cuesta lo que es amarrarse a un hombre».

Su objetivo era encontrar a una chica sincera. Su cita para esa noche era Andrea, una camarera de 18 años que llegaba desde Madrid. Entre otras cuestiones, reconoció que quería una relación sentimental para toda la vida: «Como la de nuestros abuelos. Me parecen las mejores relaciones que hay, un amor sincero», explicó. Las reacciones a la primera impresión de ambos no tardó en llegar: «Me ha encantado, es una chica guapísima. Lo que no me ha gustado son los aros y los piercings. Ese rollo choni no va conmigo, no me gusta», explicó José Ángel. Ella también se pronunció sobre qué le había parecido, de primeras, su cita: «La gente de Andalucía tiene un arte y son muy amigables, me gusta». Poco después, el presentador les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando Andrea se sorprendió con un detalle de José Ángel.

«Tocas la guitarra, ¿no?», preguntó, al ver que tenía largas las uñas de los meñiques. «No, me lo pregunta todo el mundo. Las llevo porque sirve para todo. Son abridores para las mujeres. Cuando yo estoy comiendo o lo que sea, no tienen manera de hablarme y me preguntan que si toco la guitarra. Son para temas de conversación», explicó.

Poco después, descubrieron que no tenían gustos musicales similares, ni mucho menos. La pasión de la madrileña era el underground, mientras a él le gustaba más el reggaetón. «Que no tenga los mismos gustos musicales para mí es un problema y bastante importante, porque estoy todo el día escuchando música y me gusta escuchar mi música porque me hace sentir más a gusto. La música que escucha él no es tanto de mi rollo», explicó la soltera.

A pesar de que la complicidad entre ambos era evidente, lo cierto es que no coincidían en algo tan esencial para ellos como eran sus aficiones. Un claro ejemplo lo encontramos en la vida nocturna de Andrea, puesto que era un gran problema para José Ángel: «Es un problema si está conmigo. No por nada, pero que salga de fiesta teniendo una relación no me parece bien», explicó el sevillano ante las cámaras de First Dates.

Y fue más allá: «Prefiero invertir ese dinero en viajes. Prefiero una compañera que le guste más viajar que la fiesta». En cuanto al terreno sexual, José Ángel tenía algo muy claro: «Pienso que Andrea es compatible conmigo en la cama porque la veo y siento que le gusta mi rollo». A pesar de esa atracción sexual, lo cierto es que no veían que tuviesen futuro como pareja.

De esta forma, en la decisión final de First Dates, ambos tuvieron clara su respuesta. «Yo no tendría una segunda cita porque pienso que, en el tema relación, no permitiría que saliera de fiesta. Son cosas que a mí no me gustan, pero es preciosa. Pienso que para rollete sí». Ella no tardó en hablar: «Tampoco tendría una segunda cita. No compartimos gustos, pero yo voy para Málaga este verano. Vernos nos vamos a ver seguro».