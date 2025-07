Anita Williams rompe todo vínculo con Montoya: «Es momento de quererme yo»

El pasado 6 de julio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de un nuevo programa de Fiesta. El formato, presentado por Emma García, recibió a Anita Williams como invitada. La joven, de 27 años, está viviendo una vuelta a la civilización un poco complicada a nivel sentimental. Pues, como es bien sabido por todos, ella y Montoya no tienen ningún tipo de relación. Una situación muy diferente a lo que se veía durante el paso de los concursantes por Supervivientes 2025. Y es que, a pesar de lo vivido, ambos optaron por arreglar sus diferencias y dejarse llevar, en varias ocasiones, por la pasión.

Sin embargo, ha sido tras el final del reality que, al parecer, el sevillano quiso poner tierra de por medio entre ambos. Una situación que la catalana sigue sin comprender, pero que acepta. Ahora, la cuarta finalista del concurso se ha presentado en el programa de Mediaset España para conceder una de sus entrevistas más personales. Un encuentro televisivo donde se sinceró y habló del punto en el que se encuentra a nivel personal. Unas declaraciones donde confesó que está en un período de cambios y que tiene como objetivo erradicar ciertas cosas de su vida.

«Lo único que le deseo es que le vaya perfecto, que se recupere pronto, que busque ayuda de donde sea para salir y ya está», dijo Anita Williams. Pues, Montoya ha decidido alejarse de la vida pública y desvincularse de los medios de comunicación. Y es que, la situación ha superado al andaluz de tal manera que, incluso, los médicos le han recomendado centrarse en él mismo.

Una situación que Anita Williams nunca se esperó, pues el cambio de actitud de él con ella ha sido radical en cuestión de horas. Por ella, Emma le preguntó si se esperaba que esto pudiera ocurrir tras el final de Supervivientes 2025. «Me esperaba que nuestra relación fuese algo más distante, pero tan tajante… no», confesó la catalana.

Asimismo, la presentadora quiso saber si veía un futuro con Montoya. Una cuestión que la joven respondió con sinceridad. «No estoy pensando en estas cosas», dijo. Eso sí, a pesar de su distante actitud con ella, ha confesado que sigue enamorada de él. «Sigo estando enamorada, no me desenamoro en una semana. Siento mucho cariño por él. Creo que es un momento de quererme yo. Estamos separados porque el destino lo ha querido así, yo no lo he decidido», explica.

Minutos después, los colaboradores de Fiesta se presentaron en el plató para abordar la entrevista. De esta manera, los tertulianos le contaron que Carmen Alcayde le ha escrito en varias ocasiones a Montoya y que este le ha respondido. Una situación que difiere mucho con ella.

De hecho, Anita Williams ha confesado que pensaba que el sevillano no respondía a nadie porque necesitaba su espacio. Por ello, ser conocedora de esta información en pleno directo la ha decepcionado mucho.