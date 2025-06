No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que este formato cuenta con un excepcional equipo y, además, cada vez son más los solteros que se animan a pasar por el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado martes 10 de junio, pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta forma, los espectadores pudieron conocer a Mario, un artista de 55 años que llegaba desde Granada. No lo hacía solo, sino en compañía de su inseparable guitarra para sorprender a su cita. Entre otras cuestiones, se definía como un hombre bastante individualista: «Creo que todos debemos tener nuestra individualidad y, dentro de eso, compartir momentos de calidad».

Su objetivo era conocer a una persona con la que poder disfrutar de conversaciones verdaderamente interesantes. En lo físico, lo tenía claro: «Me gustan delgadas, bajitas y con fuerte personalidad». Su cita para esa noche era Pilar, una camarera de 59 años que llegaba desde Sevilla. La soltera reconoció que tenía muchos enamorados: «No lo voy a negar. Sé que gusto a los hombres, porque si voy a un sitio me miran». La primera impresión de los comensales fue, cuanto menos, dispar. «Es una mujer que se cuida, está muy bien», comentó Mario ante las cámaras de First Dates. Ella, en cambio, se mostró bastante disgustada: «No es feo, pero no es mi prototipo de hombre». Acto seguido, Carlos Sobera les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada y, así, conocerse un poco más. Fue entonces cuando Mario confesó ser un gran aficionado tanto al senderismo como al deporte en general.

Pilar, en cambio, prefería las motos. «Yo no tengo moto, soy más cagón. Le tengo respeto», confesó el granadino. Algo que no gustó en absoluto a la sevillana: «Es un punto que no me gusta». La cita seguía su curso, y los dos tenían cada vez más cosas que les separaban. De hecho, a ella desde el principio le faltó feeling.

«Que yo lo vea y que me impacte. No espero un bellezón de hombre, pero que me impacte», aseguró la sevillana. Él, en cambio, pensaba todo lo contrario: «Hemos conectado bastante». Poco después, llegaron a un punto en común, y es que ninguno de los dos estaba dispuesto a convivir con otra persona.

«He estado muy a gusto cenando con ella y me ha hecho sentir de una manera muy agradable», reconoció Mario. Lo que nadie esperaba era la reacción que el granadino iba a tener al descubrir la gran experiencia sexual de Pilar. Él no tardó en responder: «No tengo ninguna fantasía sexual, ya lo he hecho todo», comentó, entre risas.

En un momento dado, el soltero se levantó de la mesa sin previo aviso, dejando a la soltera completamente descolocada. Pero todo tenía un motivo: fue a por su guitarra para tratar de sorprenderla. «Es graciosa, pero no es mi estilo de música. No me va, yo no iría a un concierto de él», reconoció.

En la decisión final de First Dates, la soltera tiró de sinceridad a la hora de responder ante las cámaras del equipo: «No tendría una segunda cita porque me ha faltado chispa. Parecía que estaba con un amigo». Algo en lo que él también estuvo de acuerdo: «Yo tampoco tendría una segunda cita, porque no ha salido esa chispa».