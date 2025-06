First Dates, con el paso de los meses, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que este formato cuenta con un equipo verdaderamente espectacular. Motivo por el cual cada vez son más los solteros que ponen rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado lunes 9 de junio, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta forma, pudieron conocer a Joaquín, un soltero de 40 años que llegaba desde Zaragoza y se definía de la siguiente manera: «Me considero un chico especial. Es bueno para algunos y, para otros, muy raro». Lejos de que todo quede ahí, quiso explicar a qué se refería: «Me gusta el cine más independiente y leer cómics. Quizás la gente a mi edad eso ya no lo hace».

Su cita para esa noche fue Belén, una comercial de 42 años que también llegaba desde Zaragoza, y lo hacía al ritmo de Cuando tú vas, una de las canciones más exitosas de la trayectoria de Chenoa. «Soy una persona mega extrovertida y siempre estoy haciendo amigos, pero ahora me he vuelto muy selectiva», reconoció. Por si fuera poco, confesó que la música era su gran pasión: «Empecé desde pequeñita a cantar por casa, como Mary Poppins o Marisol». Fue entonces cuando dejó descolocado al equipo de First Dates con una confesión: «Empecé en Aragón cantando jotas, luego coros e, incluso, me apunté a Operación Triunfo. Y nada, me quitó el puesto Chenoa, qué le vamos a hacer. Me dijeron: ‘Tú a la siguiente’», explicó. La primera impresión de ambos fue bastante diferente. «Me parece una chica atractiva y muy guapa. Se cuida y se sabe arreglar», explicó Joaquín ante las cámaras del equipo del programa.

Ella, en cambio, se sintió bastante decepcionada: «Lo veo muy natural, como si fuera de Granjero busca esposa. No es para nada mi prototipo, ni mi estilo de chico que me provoque un flechazo», y añadió: «Tiene pinta de padre clásico y señor que va al APA. No me gusta». Tras intercambiar unas palabras, los dos solteros pasaron a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada.

Entre otras cuestiones, los comensales hablaron de viajes y fue entonces cuando Joaquín confesó qué país soñaba con visitar. Algo que dio muchas más respuestas a Belén: «Yo, si voy a Japón, me llevo a otro, sinceramente (…) Es un sinónimo de friki y yo puedo ver Japón de una forma cultural y él de su manera infantil».

Respecto a cómo se estaba desarrollando la cita, Belén se sinceró ante las cámaras de First Dates: «La conversación con Joaquín es totalmente inútil, insulsa y pavisosa». Pero no todo quedó ahí, ya que también decidió bromear sobre los gustos del zaragozano: «Como le gustan tanto los concursos de televisión, le veo para el de Granjero busca esposa. Me lo ha parecido desde el principio»..

Joaquín, por su parte, estaba viviendo una velada completamente diferente a la de Belén: «Sí cumple, en alta expectativa, las opciones que tenía sobre la cita (…) Positivamente, hablando para mí, sí puedo ser el rey para esta reina». Ella, en cambio, siguió mostrándose crítica con el soltero: «Es una persona muy introvertida, tímida y sosita. No tiene ese carisma de enganchar a esa persona (…) Entre nosotros, atracción cero. Como dos polos opuestos».

En la decisión final, Joaquín tuvo clara su respuesta: «Me gustaría tener una segunda cita con Belén. Me ha parecido una chica simpática, muy atractiva y agradable en todos los sentidos», aseguró. Ella, en cambio, no dudó en rechazarle: «Tendría una segunda cita como amigos, porque realmente me ha faltado ver cositas de lo que estoy buscando. Una persona más entusiasta, más animada. Te veo más clásico».