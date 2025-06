El verano del 2025 se encuentra a la vuelta de la esquina y cada vez son más los solteros que apuestan por pasar las próximas calurosas jornadas junto a una nueva pareja. Encontrar el amor no es fácil, pero muchas personas deciden aventurarse a la experiencia de First Dates, programa de citas a ciegas de Cuatro, con el objetivo de probar suerte. De esta manera, recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Valeria. La soltera se presentó como una artista y drag queen, originaria de A Coruña, que busca a una persona divertida, respetuosa y con una personalidad arrolladora. «No me gusta lo normativo», comentó en su presentación.

Teniendo en cuenta sus requisitos, el equipo de Cuatro le concertó una cita con Cris, un dependiente, originario de Badajoz, no binario que aseguró que su feminidad es muy importante en su vida. Una primera toma de contacto entre ambos participantes que fue totalmente acertada. Y es que, poco tardaron en encontrar numerosos gustos en común. «Me gustaría que en A Coruña hubiese más locales de ambiente», declaró Valeria. «En mi localidad no hay ningún local de ambiente, solo hay las discotecas típicas», lamentó Cris.

Una vez sentados en su mesa del restaurante, ambos solteros comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, ambos coincidieron en el hecho de que habían mantenido relaciones sexuales en secreto con hombres, aparentemente heterosexuales. «Si yo hablase, rompería matrimonios», aseguró el dependiente pacense.

Lejos de mostrarse tímida, Valeria comenzó a hablar sobre sexo. «Yo soy muy puta, soy una persona directa. Me encanta el sexo y una buena po***. Aquí somos unas cerdas todas», dijo sin filtros. Una sinceridad que incomodó un poco a Cris. «A una persona que tengo delante no le digo que soy muy puta, porque para mí eso es ser ordinario», se quedó el dependiente.

«Yo no me defino cómo soy en la cama. No lo suelo dar todo a la primera de cambio», señaló Cris. «Ante todo somos señoras, pero a mí sí que me encanta el sexo», le respondió el joven. «Como a todas cariño», respondió Cristián. «Me hubiese gustado hablar con Cris más de sexo y saber qué le gusta», comentó el joven en privado. Un tenso momento entre ambos que quedó ahí, pues consiguieron continuar con la velada sin mayores incidentes.

La decisión final en ‘First Dates’

Por ello, en la decisión final de First Dates, no hubo sorpresas. Valeria y Cris tuvieron muy claro, desde el primer momento, que no había surgido ningún tipo de conexión física entre ellos. Por lo tanto, ambos estuvieron de acuerdo en concluir su historia en ese momento. «He sentido amistad, pero tienes una amiga y podemos encontrar un punto de quedada», le dijo Cris a Valeria a modo de conclusión.