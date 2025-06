El pasado 4 de junio, los espectadores de Cuatro fueron testigos de una nueva entrega de First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más elegidos por los solteros de nuestro país. Pues, tras más de nueve años de emisión, han sido muchas las citas y personas que han triunfado al encontrar a su media naranja. De esta manera, y con el objetivo de vivir la aventura de primera mano, Fari llegó al local. Una soltera con las ideas muy claras. De hecho, llevó consigo un regalo muy especial para el hombre que se convertiría en su cita. Y es que, ella tenía claro que iba a salir del formato de la mano de su próxima pareja.

«El sexo para mí es muy importante. Esta vida se define en dos: la comida y el sexo», dijo en su presentación. Fari confesó ser «una chica liberada», algo que no termina de encajar en la cultura de la que proviene (Ghana, África). «Son bastante cerrados, no lo ven muy bien», indicó. Y es que, han sido sus raíces, según ella, las que influenciaron de cierta manera sus relaciones pasadas. «Tuve una muy importante, la que elegí yo porque estaba enamorada. Claro, me había casado anteriormente por conveniencia, por mis padres», explicó al equipo de cámaras.

«Cuando llegas a la mayoría de edad, te dan a conocer al hombre con el que ellos piensan que te va a ir bien. En África dicen que lo que tus padres ven sentados, tú no lo vas a ver, aunque te subas a una montaña», señaló respecto a su cultura. Asimismo, Carlos Sobera quiso preguntarle por el bote que tenía en las manos, un pequeño tarro similar a una mermelada.

«Es uno de los productos que se toman los hombres africanos para estar potentes sexualmente», le contó. «100% africano», agregó. Y es que, lo había llevado para regalárselo al hombre que se convertiría en su cita. «Si me gusta, tenía pensado regalárselo. Va a haber tema», le confesó al presentador.

Fari al ver a Guillermo, su cita de ‘First Dates’: «¡Ay, madre mía!»

Unas declaraciones que dejaron a Carlos Sobera estupefacto, y sus gestos faciales lo dijeron todo. Pero, sus planes se vinieron abajo más rápido de lo previsto. Y es que, al ver a Guillermo, su cita, se dio cuenta de que no era el tipo de hombre que buscaba. «¡Ay, madre mía!», exclamó la soltera al verle.

«No me ha gustado, la verdad», confesó Fari en uno de los totales. Una muy mala impresión, físicamente hablando, que fue compartida por su cita. Y es que, el soltero tampoco tuvo la conexión que andaba buscando. De hecho, ni el dibujo que le había llevado como regalo le entusiasmó. Por ello, en la decisión final de First Dates, lo tuvieron claro. «No tendría una segunda cita, no hemos congeniado», sentenció Fari.