No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que es un formato que cuenta con un excepcional equipo detrás. Motivo por el cual cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión. El pasado martes 3 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. Así pues, los espectadores conocieron a Melanie, una limpiadora y estudiante de 39 años que llegaba desde Valencia. Entre otras cuestiones, se definió como una mujer transparente, natural, sincera y muy clara. En el amor había tenido muy mala suerte porque «la mayoría de mis parejas estables me han sido infiel». Algo que le ha generado mucha desconfianza. Su objetivo era encontrar un hombre sincero, divertido y fiel.

«Una persona normal que se cuide», aseguró. Su cita para esa noche era Juan Manuel, un repartidor de 35 años que llegaba desde Madrid, y lo hacía con un sueño por cumplir: «Quiero vivir en el campo y disfrutar de la naturaleza». La primera impresión de ambos fue bastante dispar. Ella se sintió decepcionada al ver que el madrileño no cumplía, a priori, con sus expectativas: «No es mi tipo. Feo como un orco no es, pero no me llama la atención». Él, en cambio, sí que se sorprendió gratamente al conocer a Melanie: «Es atractiva, me gusta». Tras intercambiar unas palabras, Laura Boado les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. No tardaron en darse cuenta de que había muchas diferencias entre ellos. Sobre todo cuando Juan Manuel confesó que no le gustaba el cine ni soportaba a los animales en casa.

«¡No le gusta nada!», exclamó Melanie frente a las cámaras del equipo de First Dates, y añadió: «El punto en común no está en ningún sitio». Lejos de que todo quede ahí, el madrileño confesó a su cita su intención de vivir en el campo. Algo que tampoco gustó a la soltera: «¿Qué hago yo en un pueblo solitario? ¿Me pongo a sacar leche a las vacas? Lo siento mucho, pero no».

A la hora de hablar de sus experiencias en el amor, Juan Manuel dejó descolocada a su cita con una inesperada confesión: «Yo he ido a locales de swinger. Me mola, me da curiosidad ese tipo de ambiente». Ella, horrorizada, se sinceró ante las cámaras: «Lo de que no le gusten los animales lo puedo respetar, pero lo de las citas swinger, no. No hay por donde cogerlo».

Por si fuera poco, el madrileño confesó que era tremendamente fogoso en el ámbito sexual: «Yo puedo tener cuatro o cinco veces en una noche». Melanie se sinceró al respecto con el equipo de First Dates: «Este hombre tiene que ser… es que ni me lo imagino. Ni se me pasa por la cabeza. No me ha dado ninguna vibra».

En la decisión final, la soltera se negó en rotundo a tener una segunda cita con Juan Manuel, haciendo referencia a la gran cantidad de diferencia que había entre ellos. Aun así, la valenciana no pudo evitar quedarse descolocada ante las razones del soltero a la hora de darle calabazas: «Eres un poco cerrada de mente». Visiblemente enfadada, respondió: «¿Por no ir a locales swinger?». Él fue más allá: «Y porque no estás por la labor». Algo que desquició a la comensal: «No quiero ir porque no me gusta mirar, ni quiero saber».