No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más sigue dando de qué hablar en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que este proyecto cuenta con un equipo verdaderamente excepcional. Por si fuera poco, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado lunes 2 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. Así pues, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Isabel, una soltera de 66 años que llegó al programa con las ideas muy claras: «A los hombres les molesta cómo soy yo. Yo no me adapto a nadie, soy yo y ya está», aseguró, con cierta contundencia, ante las cámaras del equipo.

Lejos de que todo quede ahí, la de Girona confesó que llegaba a First Dates tras superar la muerte de su marido. Un duro golpe de la vida por el que estuvo inmersa en un largo y profundo proceso de duelo. A pesar de todo, esa complicada etapa de su vida ya quedó atrás, ya que se mostraba dispuesta a encontrar el amor. «Me tiene que entrar por los ojos, eso lo primero», confesó Isabel, y añadió algo más: «Me gusta que me cuiden como yo». Todo ello mientras insistió en que no quería convivir con nadie. Su cita para esa noche era Pere, un soltero de 64 años que llegaba desde Barcelona. Nada más conocerse, ella se llevó un chasco tremendo: «No me ha gustado físicamente. No me ha entrado… y está gordo», reconoció ante las cámaras del equipo del programa que se emite en Cuatro. Pero no todo quedó ahí, ya que siguió tirando de sinceridad.

«Es más joven que yo, pero parece mi padre. No me pega», aseguró. En cuanto a Pere, lo que más le había llamado la atención de la soltera es que era «más delgada» que él. Poco después, los dos solteros fueron acompañados hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada y poder conocerse un poco más.

En ese preciso instante, Isabel aclaró a Pere qué es lo que buscaba en First Dates: «Yo una relación para convivir no quiero, no me veo». Por suerte para ella, el soltero estaba de acuerdo: «Yo no quiero. No busco compromiso, me ha gustado tener relaciones con mujeres casadas porque ellas tienen su historia y yo la mía. Igual es cobardía por mi parte».

Poco después, la comensal se enteró de que el barcelonés no era, para nada, un amante del deporte: «No camino y lo que hago es distraerme con Instagram y YouTube», confesó. Algo que no gustó en absoluto a la de Girona: «No hace nada. Se pone con el móvil y yo no puedo estar con un hombre así», reconoció ante las cámaras del programa.

Todo se complicó cuando él hizo una importante confesión: «Soy catalán independentista y del Barça». Algo que les distanció aún más, ya que ella tenía una opinión completamente distinta: «Los catalanes no me gustan mucho, y menos independentistas. No quiero un catalán independentista radical, porque siempre hablan de lo mismo».

En la recta final de la velada, los dos hablaron de sus fantasías sexuales. «Yo he hecho tríos. Soy muy liberal y activa», reconoció Isabel. Poco después, sorprendió a Pere con un inesperado comentario: «No pareces catalán». Unas palabras que hicieron estallar al comensal: «Yo soy catalán, y a mucha honra».

En la decisión final en First Dates, la de Girona no dudó en tirar de sinceridad a la hora de rechazar al barcelonés: «No tendría una segunda cita porque eres todo lo contrario a mí; independentista, del Barça, no haces ejercicio y no te gusta bailar». Él, por su parte, tampoco quiso volver a coincidir con Isabel, alegando que era «demasiado delgada».