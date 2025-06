Recientemente, las puertas del local de First Dates se han vuelto a abrir para recibir a sus nuevos participantes. Después de 9 años en la parrilla televisiva, el show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los programas más vistos de Cuatro. Por lo tanto, no es de extrañar que cada vez sean más los solteros que quieran vivir la experiencia de primera mano. Y es que, no importa la edad que se tenga. El amor siempre puede estar a la vuelta de la esquina. Por ello, Ángel, un madrileño de 69 años, no dudó en acudir para encontrar a su media naranja. «Los que me conocen me llaman ‘Angelito’, me gusta más que Don Ángel», dijo al equipo en uno de los totales.

«Me gustan los deportes de riesgo, soy motero, esquío y hago vuelo sin motor. Me fijo en mujeres que sean bastante espontáneas, simpáticas, que tengan cierta cultura y que tengan una sonrisa cautivadora», dijo en su presentación. Ante ello, la organización decidió concertarle una cita con Ana Isabel, una madrileña de 60 años. «La primera vez que me fui a Inglaterra fue con 24 años para estudiar. Estuve 12 años y lo pasé muy bien, estudié y terminé un máster», comentó en su presentación para el programa. «Soy una persona bastante positiva y optimista y pienso que cada uno lo que se proponga se puede conseguir. Lo he comprobado por mí misma», añadió.

La primera impresión entre la pareja de solteros no fue nada mal. De hecho, la soltera fue la primera en manifestarse al respecto. «Se le ve limpio, cuidadoso y elegante», comentó. Asimismo, los participantes se trasladaron hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras que dejó a la comensal encantada.

«Es un español muy educado que ha vivido mucho, lo cual me atrae», comentaba Ana Isabel. La velada estaba marchando a las mil maravillas entre ambos candidatos. Por ello, la mujer no dudó en sincerarse con su cita y contarle que había tenido durante 8 años okupas en su casa.

«Me han dejado una casa destrozada. Lo he pasado muy mal. A mí me echaron de mi casa, antes que a ellos. He estado de acogida con inmigrantes que vienen de patera. Ya he pasado un infierno, pero es una experiencia», relataba. Una historia de vida que Ángel escuchó atentamente. Y es que, los solteros lograron coincidir hasta en su desapego por los gatos. «Son bichos diferentes, no tengo carácter para los gatos», señaló ella.

La inesperada decisión final de Ángel y Ana Isabel en ‘First Dates’

Ana Isabel estaba encantada con Ángel, y no dudó en dejarlo claro. «Es el tipo de personas que me gustan, que sean deportistas y que no esté en casa tirado y quejándose», señalaba. Sin embargo, la velada dio un giro de 180º en la decisión final de First Dates. «Por mi parte sí, si quieres, tendría una segunda cita», comentaba Ana.

«No me ha aparecido atractiva, tal y como yo hubiera deseado», comentó el soltero. «Si te soy sincero estoy enamoradísimo de una tía que sale en mi foto de Whatsapp. No me hace caso, pero me lo hará porque soy muy persistente. El que la sigue la consigue. Es que es mucho más joven que yo», le explicó a su cita. «Tendría una segunda cita, pero de otra manera. No eres el perfil de mujer que yo busco, otra cosa es lo que la vida nos depare», sentenció.