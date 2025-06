Álex Márquez sufre una fractura en la mano izquierda y será operado en Madrid

Álex Márquez sufre una fractura en la mano izquierda tras la caída que ha sufrido este domingo en el Gran Premio de Países Bajos y será operado esta misma noche en Madrid. El piloto español tiene una fractura del cuello del segundo metacarpiano tras las primeras exploraciones en el circuito de Assen, donde se celebró la carrera de MotoGP.

Márquez, segundo en el Mundial, se fue al suelo cuando intentaba pasar a Acosta en su pelea por la cuarta plaza. Álex perdió el control de su moto y se fue al suelo en una caída que ya preocupaba desde el inicio por la forma en la que fue. El equipo Gresini confirmó esa fractura y la operación.

La caída de Alex Márquez, muy aparatosa, se produjo tras un toque con Pedro Acosta en la vuelta 6 de este Gran Premio de los Países Bajos que ganó su hermano Marc. El incidente ocurrió en la curva 5 del mítico circuito de Assen.

DRAMA! @alexmarquez73 crashes out of podium (and potentially victory) contention 😱💔#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/rPnhra3DVk

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 29, 2025