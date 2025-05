Un soltero de ‘First Dates’ hace estallar a su cita con sus comentarios: «Me la llevaba al huerto»

El pasado lunes, 19 de mayo, First Dates volvió a abrir las puertas de su local del amor con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. Un encuentro televisivo donde los participantes fueron vestidos con sus trajes regionales correspondientes. Pues, el formato celebraba un especial Folklore. Una nueva temática con la que quisieron poner a prueba a sus participantes, los cuales llegaban de diversas partes de España.

Uno de los solteros protagonistas fue Juan. El participante llegó al local vestido con la indumentaria tradicional de Valencia, su tierra. Eso sí, él fue un paso más allá y tiró petardos al suelo. «Soy un apasionado de mi tierra y de las Fallas», aseguró a su llegada. Debido a que fue el primero en llegar al restaurante, tuvo la oportunidad de hablar un poco con Carlos Sobera. Asimismo, llegó con un ramo de flores en las manos para su cita.

Juan, como peluquero jubilado, indicó que le da mucha importancia a la imagen. Por ello, espera que su futura pareja también tenga eso en cuenta. Fue entonces cuando llegó Conchi, su cita. La murciana comentó en su presentación que no le había ido mal en el amor. Sin embargo, ningún hombre había logrado conquistarla.

«A la mujer murciana es difícil conquistarla. A mí me gustan los hombres con una mente abierta y que no vean a las mujeres inferiores», dijo en uno de los totales. Juan se encontraba esperándola en su mesa del restaurante. Pero, cuando vió llegar a la soltera no pudo evitar piropearla. «Eres guapísima, Conchi», afirmó emocionado mientras se ponía de pie.

La pareja de comensales comenzó a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Por ello, Juan le preguntó por su vestimenta. «Es el traje que llevaban las huertanas en Murcia», le explicó ella. Un comentario que desató a Juan. «Es una mujer, muy mujer. Me la llevaba al huerto, pero fijo. Yo la veo elegante, Si compenetrásemos estoy seguro que la gente se giraría para mirarnos», opinó.

Tras ello, la participante le contó que buscaba a alguien con quien «seguir disfrutando de la vida, salir y viajar». Un pensamiento que encantó al comensal. «Es mi persona ideal porque la veo muy bien a mi lado. Creo que sería muy feliz conmigo», aseguró ilusionado. Sin embargo, cuando hablaron de sus gustos íntimos, llegaron las discrepancias.

Conchi, sobre su cita de ‘First Dates’: «Es de antiguo»

Juan se mostró honesto con su cita y le dijo que no le gustaba tener sexo con nadie a no ser que estuviese enamorado. Un pensamiento que no le hizo nada de gracia a Conchi. «Es de antiguo. Yo soy muy activa, ardiente y siento una especial atracción por los chicos uniformados», señaló molesta.

Por ello, en la decisión final de First Dates, ambos lo tuvieron claro. «Al principio he sentido un flechazo, pero luego me he dado cuenta de que no teníamos compatibilidad», afirmó Juan. Conchi, por su parte, tampoco quiso volver a quedar. «Le he visto con poca iniciativa», sentenció de manera contundente.