Loly Álvarez presenta oficialmente a su novia: «Encima de freak es lesbiana»

La serie Superstar, dedicada al fenómeno de Tamara Seisdedos y toda la pandilla que formaban Tony Genil, Leonardo Dantés y Arlequín, ha llegado a Netflix para convertirse en lo más visto de la plataforma desde su estreno. Pero no es el único contenido, ya que también se ha estrenado un documental titulado Sigo siendo la misma, en la que la propia Yurena (antes conocida como Tamara) y el resto de integrantes de aquella historia hablar tras mucho tiempo. El relato más sorprendente ha sido el de Loly Álvarez, la que fue la primera cantante del famoso No cambié, que ha desvelado ante los espectadores que comparte su vida con una mujer, algo que hasta ahora había decidido llevar en secreto.

Tal y como se cuenta en la serie de Nacho Vigalondo, la granadina trató de subirse al barco de la fama reclamando su protagonismo y llegó a grabar el No cambié con Tony Genil, habiendo hasta tres versiones de la misma canción en poco tiempo en el mercado. Desde ese momento se convirtió en un filón para programas como Crónicas Marcianas, A tu lado, Tómbola y otros muchos, donde vendió sus operaciones y su relación con Roni, el hombre con el que se llegó a casar en el año 2002.

Desde entonces no se había vuelto a conocer una pareja de Loly, por lo que todo el mundo pensaba que, de haberla, sería de nuevo un hombre. Pero en el documental de la plataforma ha querido aparecer con Belinda, la mujer con la que ha conseguido la estabilidad y felicidad después de mucho tiempo, por eso era el momento de contar cómo es su vida lejos de los focos.

En su nueva vida en Toledo, Loly ha querido hablar de ella, pero durante mucho tiempo decidió mantener el misterio sobre su relación lésbica por el miedo a los comentarios. «Encima de freak, es lesbiana», era lo que temía que se repitiese cuando desvelase su historia.

«Nunca llegué a pensar que el amor de mi vida era una mujer», confiesa ante las cámaras, pero lo cierto es que ahora mismo es más feliz que nunca. «Se llama Belinda, es policía y es estupenda», dice con una gran sonrisa sobre la mujer con la que en algunas ocasiones ha querido aparecer en sus redes sociales, aunque sin hablar claro de su historia.

Los desengaños amorosos de Loly Álvarez

Tal y como se cuenta en la serie de Netflix, comenzó una breve relación con Miguel de Diego, más conocido como Arlequín, que terminó cuando ambos se estrellaron con un coche en la fuente de la Cibeles de Madrid. Después llegaría Roni, un hombre corpulento con el que se casó en el año 2002 y con el que paseó por todos los platós vendiendo su boda.

La historia es completamente rocambolesca, como todo en la vida de Loly, ya que su marido decidió utilizar las redes sociales de su propia mujer para conocer a otras mujeres y ligar con ellas, todo mientras ella trataba de recuperarse de una dolencia cardiaca.

Una vez recuperó la salud, la cantante descubrió que su marido no le quería devolver el uso de sus cuentas, lo que hizo saltar por los aires las infidelidades, llevando al divorcio a la pareja. Loly quiso hablar con algunas de esas mujeres para saber de qué hablaban, pero no se esperaba que su ex les mandase fotos privadas o les contase información de todo tipo sobre ella.

En mitad de este desengaño llegó Belinda, con la que también habló Roni, pero esta vez la chispa surgió entre ellas. Desde entonces han comenzado una historia de amor que sigue en 2025 y que ya no quieren ocultar más.